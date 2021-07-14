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14.07.2021 07:46
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье бывшего следователя осудили на четыре года за взятку

Текст: Ольга Коваль

В Чите вынесли приговор бывшему заместителю руководителя Шилкинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Забайкальскому краю. Мужчину признали виновным в получении взятки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

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Как установил суд, обвиняемый в 2018 году вел расследование уголовного дела о вымогательстве в отношении преступной группы. В январе того же года он получил от одного из фигурантов 150 тысяч рублей за то, что изъял из дела протоколы с его показаниями. Когда об этом стало известно, мужчину уволили из следственных органов.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, подсудимого лишили звания капитана юстиции и запретили ему в течение трех лет работать на госслужбе.

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