В Якутии инспектор-кинолог продала служебную собаку

Сотрудники собственной безопасности МВД Якутии в ходе проверки выявили факт неправомерного снятия с учета служебной собаки инспектором-кинологом ОМВД России по Нерюнгринскому району.

В пресс-службе министерства корреспонденту "РГ" сообщили, что по данному факту проводится проверка оперативно-розыскной частью собственной безопасности.

"В случае подтверждения вины сотрудника он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством", - сообщил представитель пресс-службы.

В ведомстве также проверят распространенную в Сети информацию о том, что женщина обменяла собаку на продукты.