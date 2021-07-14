В Якутии ввели обязательную вакцинацию для работников многих отраслей

В Якутии ввели обязательную вакцинацию во всех сферах деятельности, где предусмотрены контакты работников с клиентами.

Постановление главного санитарного врача республики Маргариты Игнатьевой размещено на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Работодателям предписано обеспечить обязательную иммунизацию по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации работников.

В этом же документе перечислены сферы деятельности, где вакцинация стала обязательной. Это торговля, бытовые услуги, общепит, общественный транспорт, образование, здравоохранение, социальная защита, организация досуга и многие другие. Всего указаны более 40 сфер деятельности, где предусмотрена работа с клиентами или посетителями. В перечень обязательных для иммунизации попали также сфера государственной и муниципальной службы, республиканские органы власти и подведомственные им организации.

Плановый срок вакцинации 70 процентов жителей республики установлен до 15 августа.

По состоянию на 13 июля уровень вакцинации в регионе составил 58 процентов от плана, в том числе в Якутске - 62 процента, сообщается на официальном информационном портале Якутии.