Забайкальский священник, сам оставшись без жилья, продолжает спасать людей

В Забайкалье сгорел дом известного священника Александра Тылькевича, воспитывающего 12 детей, 10 из которых - приемные. Отец Александр известен тем, что ежегодно организовывает гуманитарные экспедиции в труднодоступные районы Забайкалья, оказывая помощь людям, оказавшимся в беде.

Пожар пожаром, а экспедиция по расписанию: старт намечен уже на этой неделе. Отец Александр встретил меня в аэропорту города Читы проездом из Иркутска, откуда он на прицепе привез речной вездеход - аэролодку, которую подарил для экспедиции местный предприниматель. Она путешественникам просто необходима, ведь до многих поселков северных районов Забайкальского края можно добраться только по руслам рек - зимой на вездеходе, а летом на лодке. Речной катер оставили в Чите, где он будет дооборудован необходимыми опциями и готов к старту через три дня.

- Многие покрутят у виска пальцем: у него пожар, а он об экспедиции думает, - говорит отец Александр. - Но отменить ее просто невозможно, иначе пропадет огромный труд тех людей, кто ее готовил. Большое количество нашего груза, среди которого продукты и медикаменты, просто будет просрочено. Кроме того, многие участники похода заранее запланировали себе отпуска. Но самое главное - нас очень ждут жители поселков, где нет самого элементарного - электричества и связи. Они считают себя брошенными. Туда никому неохота ездить и завозить продукты, ибо нерентабельно. Живут они очень плохо: в половодье их дома затапливает, а в засуху они горят, поэтому летом мы с собой обязательно захватываем противопожарное оборудование.

Теперь вот сгорел дом и самого отца Александра, стоявший на территории Петропавловского храма, где настоятельствует батюшка. Потолок рухнул, стены изнутри выгорели, от мебели - черные скелеты, стоит едкий запах гари. Отец Александр ходит из комнаты в комнату и рассказывает, что здесь было. А было много чего: под одной крышей жилого дома, где с большой семьей проживал батюшка, располагались воскресная школа, библиотека, гуманитарный центр, а также спортзал для детей прихожан.

- Самое удивительное, что в ту ночь, когда произошло возгорание, дома никого не было, хотя он всегда был полон народу, как банка огурцами, - рассказывает отец Александр. - Моя супруга, Светлана Юрьевна, уехала в Читу ухаживать за своей мамой. А я с детьми махнул на церковное подворье в поселке Мирсаново.

История многодетной семьи Тылькевичей началась в лихие 90-е. Александр после службы в армии пошел работать опером в линейный отдел милиции на транспорте поселка Новая Чара. Решил опровергнуть лозунг "Все менты - козлы". Взяток принципиально не брал. После своей дежурной смены оставался на следующую, участвовал почти во всех задержаниях, был уверен в своей миссии сделать мир лучше. За бессребреничество и справедливость его уважали даже бандиты. До тех пор, пока не женился и не появился первый ребенок, практически жил на работе.

- В 90-е мы снимали очень много беспризорников с поездов, - вспоминает отец Александр. - В то время социальных служб еще не было, поэтому мы безуспешно пытались пристроить детей по больницам. И они почему-то стали у нас дома собираться. Так в нашей семье стали появляться эти дети, хотя уже своих было двое. Потом стали из детских домов брать.

Жители труднодоступных поселков севера Забайкалья всегда с нетерпением ждут приезда экспедиции. Фото: Из архива Протоирея Александра Тылькевича

Сегодня большинство из 12 детей четы Тылькевичей уже выпорхнули из родного гнезда: кто-то учится в институтах страны, а кто-то уже работает. Дома остались только четверо в возрасте от 13 до 17 лет. Их Тылькевич взял в семью, уже будучи священником. Как милиционер стал батюшкой?

- Однажды я поехал в очередную командировку, а по дороге почувствовал сильнейшую головную боль и потерял сознание, - делится отец Александр. - Очнулся в больнице, там мне сделали томографию и обнаружили в голове опухоль. В течение длительного времени каждый день приступ повторялся, и я терял сознание от боли. Жене врачи честно сказали, чтобы заказывала гроб. А в то время мне кто-то подсунул в руки книжку "Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа", дореволюционное издание. И вот когда я ее прочитал, то испытал такое сильнейшее эмоциональное потрясение, что даже забыл, что у меня должен быть в тот день приступ. И на следующий день не было приступа. А когда повторно сделали томографию, то опухоль не обнаружили...

Многие покрутят у виска пальцем: пожар, а он об экспедиции думает

Вскоре состоялась его встреча и с епархиальным архиереем - владыкой Софронием. "Не надоело тебе еще воевать? - спросил владыка. - Пора бы и Богу послужить". "Не вижу в себе ни одного достоинства, чтобы стать священником", - ответил милиционер. Владыка подошел поближе и почти шепотом произнес: "Скажу тебе по секрету - я в себе тоже не вижу".

Так капитан милиции стал настоятелем храма в городе Шилка. Поначалу пришлось туго. Первые три года вообще зарплату не получал, выручало только то, что всей семьей питались при храме. Потом дела пошли получше, прибавилось прихожан. Деятельность молодого активного батюшки принесла свои плоды.

Из восьми сект в городе не осталось ни одной, и это тоже ставят в заслугу отцу Александру, хотя он с ними и не боролся. А что делал? Окормляет 22 храма в разных районах Забайкалья, которые построил собственными руками. Не дал закрыть мирсановскую СОШ, на базе которой создал казачью школу, где обучается 120 кадетов - в основном вчерашних трудных подростков из малоимущих семей. Создал приют для бездомных собак - несколько десятков псов и щенков пристраиваются в добрые руки. Построил Детскую деревню - пока это два дома, в которых проживают семьи с приемными детьми, со своим парком, площадкой для игр и храмом-часовней.

Наша беседа с отцом Александром опять вернулась к теме возможного поджога. Впрочем, сейчас более важен вопрос не кто виноват, а что делать. Дети временно размещены на подворье в походных храмах и конюшне. Условия сносные - корреспондент "РГ" в этом убедился. Часть денег на строительство нового дома уже собрана. Осталось собрать остальную часть, и с начала августа, когда возвратится с северов экспедиция, уже можно будет начать стройку, правда, пока непонятно где.

Глава города Шилки Сергей Сиволап в беседе с корреспондентом "РГ" заверил, что городская администрация не оставит многодетную семью в беде. Все выплаты, предусмотренные законодательством, погорельцам будут выплачены. К сожалению, они небольшие и не смогут хотя бы частично компенсировать утраченное. Но администрация будет искать другие пути. Например, на днях Сергей Николаевич обратится к руководству края выделить Тылькевичам под строительство дома один из земельных участков с уже залитым фундаментом неподалеку от церкви.

Забайкальское лето короткое, поэтому цель - возвести дом под крышу к 1 сентября, тем более что детям нужно будет ходить в школу и жить за городом на подворье они не смогут.