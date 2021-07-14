Задержанному в Магадане пьяному авиадебоширу грозит 15 суток ареста

В аэропорту Магадана правохранители встретили и проводили в отдел полиции пассажира рейса Эвенкс-Магадан, устроившего во время полета пьяный дебош, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Во время полета 35-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, нецензурно ругался, а когда самолет начал снижаться, пытался покинуть свое место, мешал соседям, создавал угрозу безопасности полета. На замечания командира воздушного судна и бортпроводников не реагировал.

Полицейские составили в его отношении протокол по статье 20.21 кодекса РФ об административных правонарушениях "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мужчине может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство".