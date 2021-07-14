Жительница Приморья вытащила ребенка из-под колес поезда

Руководство Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте вручило благодарственное письмо и памятный подарок Анастасии Вытовой, спасшей ребенка от гибели на железнодорожных путях, сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Анастасия сидела в машине перед закрытым железнодорожным переездом и вдруг увидела, что под стоявшим вагоном пытается пролезть маленький мальчик. Она выскочила из авто и бросилась к нему. Женщина выхватила малыша, и через несколько секунд состав тронулся.

Прибывшие на место происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних разыскали родителей трехлетнего Мирона. Со слов отца, семья отдыхала на морском пляже "Волна", а сын играл на берегу. Когда они поняли, что мальчик пропал, то тут же бросились его искать и даже обратились в службу 112.

Тем не менее на родителей ребенка составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

"Хочется верить, что для родителей Мирона случившееся станет уроком на всю жизнь и в дальнейшем они будут ответственно относиться к его воспитанию", - сказала Анастасия, не считающая, что сделала что-то необычное.