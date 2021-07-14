7 тысяч дольщиков получат квартиры или компенсации

Решения, касающиеся 7 тысяч обманутых дольщиков, принял во II квартале Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Строительство 49 домов в 15 регионах будет завершено, благодаря этому 4 569 человек получат свое жилье, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Еще 2 508 гражданам, дольщикам 93 домов в 10 регионах будут выплачены компенсации по рыночной стоимости квадратного метра на общую сумму 5,8 млрд рублей.

Решения касаются проблемных строений в Ульяновской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Новгородской, Тамбовской, Томской, Иркутской областях, а также Бурятии, Хакасии, Чувашии, Якутии, Удмуртии, Хабаровском, Краснодарском и Пермском краях.

Всего за время работы фонда приняты решения о восстановлении прав 80 718 граждан, дольщиков 904 домов, добавил гендиректор фонда Константин Тимофеев.