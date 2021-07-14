Удержат ли стобалльников в Башкирии премии в 150 тысяч рублей

Ежегодно из Башкирии уезжают около пяти-шести тысяч ребят, которые поступают в университеты других регионов страны. Самые талантливые и одаренные дети предпочитают столичные вузы и не спешат возвращаться после окончания обучения. В этом году проблему "утечки мозгов" в Башкирии будут решать с помощью премии в размере 150 тысяч рублей. Но поможет ли это?

По данным министерства образования и науки Башкирии в этом году единый госэкзамен сдавали 19 тысяч ребят. Им пришлось нелегко в связи с пандемией и переходом на дистанционное обучение. Однако, по мнению министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, несмотря на все сложности, ребята справились очень даже неплохо: многие получили более 80 баллов по тому или иному предмету. 109 сдали тесты на максимальные 100 баллов. Больше всего таких работ по физике - 33, русскому языку - 22, информатике - 18 и химии - 14, по остальным - по одной-две работы. Пятеро ребят сумели добиться 100-балльного результата сразу по двум предметам.

Но экзамены позади. И сейчас ребятам предстоит сделать судьбоносный выбор: где продолжить свое обучение?

По словам Айбулата Хажина, специалисты минобрнауки опросили стобалльников и выяснили, что большинство из них уже давно решили, куда будут поступать: 40 процентов отправятся покорять столицу страны и столько же - уфимские вузы. Некоторые хотят получать высшее образование в Санкт-Петербурге, Казани или Екатеринбурге.

- Еще часть ребят пока на перепутье: то ли уехать в Москву, то ли остаться в Уфе. Для них дополнительная мера поддержки в виде премии от главы РБ может стать решающей, - считает Айбулат Хажин.

Речь идет о достаточно крупной сумме. В соответствующем указе главы РБ прописано: получить премию единовременно смогут выпускники школ Башкирии, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ. Главное условие - они должны поступить в вузы республики, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В него входят шесть крупнейших учебных заведений региона. Это - Башгосуниверситет, Башгоспедуниверситет имени М. Акмуллы, Башкирский государственный медуниверситет, а также Башкирский государственный аграрный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). В указе уточняется: размер премии не зависит от числа стобалльных результатов абитуриента и остается неизменным - 150 тысяч рублей.

- Стобалльникам необходимо в течение месяца после официального опубликования приказа о зачислении подать в региональный минобрнауки документы для получения премии. Затем мы подготовим распоряжение правительства, а в течение месяца после его издания сумму перечислят на счет абитуриента, - объяснил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Отказать в выплате 150 тысяч рублей могут только в случае, если заявитель своевременно не предоставил все необходимые документы, либо в них обнаружили недостоверные сведения. Уточним: для получения премии нужно принести в минобрнауки РБ заявление, согласие на обработку персональных данных, копию паспорта, документ, подтверждающий номер банковского счета с реквизитами, а также копии ИНН и СНИЛСа и справку от вуза о зачислении на первый курс очной формы обучения, подписанную ректором. Главное - не затягивать с эти вопросом.

Кстати, учителям стобалльников с прошлого года начали выплачивать премии в размере 50 тысяч рублей независимо от количества подготовленных ребят.

Между тем университеты Башкирии тоже поддерживают талантливых абитуриентов и назначают повышенные стипендии первокурсникам. К примеру, в УГАТУ стобалльники после зачисления получают разовую выплату в размере 100 тысяч рублей. А первокурсникам с суммой баллов по ЕГЭ от 250 и выше в течение первого семестра выплачивают стипендию в размере десяти тысяч рублей. В Уфимском государственном нефтяном техническом университете для этой категории первокурсников предусмотрены привилегии в течение всего первого года обучения.

- Повышенные стипендии - это механизм поддержки студентов. В наших стипендиальных программах участвуют и стобалльники, и те, у кого баллы от 95 и выше за один экзамен. Они получают 100 тысяч рублей. Также повышенные стипендии полагаются тем, у кого сумма результатов за три ЕГЭ составляет 250 баллов и выше, - отметил ректор УГНТУ Олег Баулин. - Но мы не меняем лояльность стобалльников на деньги - мы инвестируем в развитие ребят. Ведь у них более высокие академические запросы. Рассчитываем, что повышенные стипендии студенты используют на приобретение дополнительной литературы, подписку на интересные онлайн-курсы и стажировку.

Впрочем, при выборе университета ребята больше смотрят на его престижность и качество образования, чем на размер стипендии. К примеру, дважды стобалльник 2021 года Рамиль Латыпов окончил уфимский лицей N83 с золотой медалью год назад. Он давно решил для себя: получать высшее образование будет только в престижном московском университете.

- В прошлом году по итогам трех экзаменов мне не хватило для зачисления на факультет программной инженерии в МГУ имени Ломоносова или Высшую школу экономику около 20 баллов. Поэтому я поступил в один из уфимских вузов, зная, что обязательно буду пересдавать ЕГЭ, - рассказал Рамиль.

В этом году юноша писал тесты по информатике, физике и русскому языку. В итоге по первым двум предметам он смог добиться 100-балльного результата. Общая сумма результатов по ЕГЭ по четырем предметам с учетом прошлогодних результатов у него составила 377 баллов. Теперь у Рамиля есть реальный шанс осуществить мечту, поэтому и новость об учреждении премии для стобалльников его не взволновала.

- Думаю, 150 тысяч рублей - это хороший стимул для многих ребят поступать в вузы республики. Но для меня это не та сумма, из-за которой стоит перекраивать свои планы на будущее, - отметил Рамиль Латыпов.

Он также признался, что после учебы, вероятно, вернется в Уфу, ведь его профессия предполагает возможность работать из любой точки планеты, где есть интернет. Так что при работе с талантливой молодежью стоит делать акцент не столько на финансовом стимулировании, сколько на создании комфортных условий для их развития, отдыха и трудоустройства в родном регионе.

Справка "РГ"

В этом году действуют новые правила. Теперь вузы самостоятельно устанавливают количество направлений подготовки, на которые может заявиться абитуриент при поступлении в университеты. Максимальное количество таких направлений - десять. Подать документы в университеты можно:

- через портал "Госуслуги" в разделе "Поступление в вуз онлайн";

- с помощью сервиса "Поступи онлайн";

- по почте;

- лично в приемной комиссии вуза.

Между тем

Но не все ребята смогли преодолеть минимальный порог по ЕГЭ. В этом году с экзаменами не справились 160 одиннадцатиклассников. Как рассказали в минобрнауки РБ, эти ребята имеют возможность пересдать экзамены в сентябре и поступить в колледжи и техникумы, которые будут принимать документы до 25 ноября.