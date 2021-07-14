Что делали в Нижнем мастера из Беларуси?

Минчане Александр Соколов и Алексей Сорокин стали участниками скульптурного симпозиума "Вдохновение" в Нижнем Новгороде.

Композиция Алексея называется "Окно в будущее". С одной стороны - это нечто прямоугольное с намеком на компьютер, а с другой - развевающиеся шторы, символизирующие движение в пространстве и времени.

Рабочее название скульптуры Александра Соколова - "Адам и Ева". Эта двухфигурная композиция - размышление о прошлом и будущем, парафраз его ранней скульптуры в бронзе. На этот раз библейские герои будут созданы из белого известняка, доставленного из Самары для участников симпозиума. Примечательно, что каждая глыба изначально весила около десяти тонн.

- До этого ни я, ни Алексей не работали с белым известняком, это интересный опыт. Можно делать огромные фигуры за короткий срок с помощью перфоратора, болгарок, шлифмашинок. Ну а финальная ручная обработка добавит тепла в камень. Если обработать этот известняк специальными составами, то скульптуры могут сохраниться сотню лет, а то и дольше, - размышляет на свежем воздухе Александр Соколов.

Белорусские скульпторы успели перезнакомиться со всеми скульпторами "Вдохновения", что-то перенять у них, чему-то научить коллег.

Композиция белорусского скульптора Алексея Сорокина называется "Окно в будущее"

- Я после таких встреч приезжаю к себе домой окрыленным. Художники всегда найдут общий язык и помогут друг другу: белорусы, башкиры, русские. Все мы одной крови, - добродушно улыбается Алексей.

Досье "СОЮЗа"

За 25 летних дней скульпторы из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска и Нижнего Новгорода создали девять масштабных произведений из белого известняка. Их установят на Нижневолжской набережной.