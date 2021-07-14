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14.07.2021 19:44
Рубрика: Экономика

Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по маслу и сахару

Текст: Михаил Загайнов

Власти Татарстана, а также Пензенской, Курской и Орловской областей отчитались об исполнении предупреждений Федеральной антимонопольной службы, которые касались дискриминации производителей подсолнечного масла и сахара. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В России начало дешеветь подсолнечное масло

Ранее правительство предоставило 22 регионам межбюджетный трансфер для оказания господдержки производителям, поставляющим эти товары в торговые сети по ценам, не превышающим 95 рублей за литр подсолнечного масла и 36 рублей за килограмм сахара. Эта мера призвана сдержать цены и компенсировать убытки производителей. Субсидии предоставляются из региональных бюджетов.

"В ряде регионов нормативные акты, регламентирующие предоставление субсидий производителям подсолнечного масла и сахара, содержат в том числе условия, противоречащие федеральному законодательству и необоснованно ограничивающие доступ производителей к субсидиям. Это создает дискриминационные условия для региональных производителей подсолнечного масла и сахара и может привести к ограничению конкуренции на этих рынках. В связи с этим ФАС направила органам, принявшим такие акты, предупреждения", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Все недостатки должны быть устранены до начала подачи заявок на получение субсидий - это позволит исключить дискриминацию отдельных производителей подсолнечного масла и сахара при их распределении, уточнили в ФАС.

В регионах Экономика Товары и цены Правительство ФАС Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Татарстан ПФО Пензенская область ЦФО Курская область ЦФО Орловская область

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