Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по маслу и сахару

Власти Татарстана, а также Пензенской, Курской и Орловской областей отчитались об исполнении предупреждений Федеральной антимонопольной службы, которые касались дискриминации производителей подсолнечного масла и сахара. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Ранее правительство предоставило 22 регионам межбюджетный трансфер для оказания господдержки производителям, поставляющим эти товары в торговые сети по ценам, не превышающим 95 рублей за литр подсолнечного масла и 36 рублей за килограмм сахара. Эта мера призвана сдержать цены и компенсировать убытки производителей. Субсидии предоставляются из региональных бюджетов.

"В ряде регионов нормативные акты, регламентирующие предоставление субсидий производителям подсолнечного масла и сахара, содержат в том числе условия, противоречащие федеральному законодательству и необоснованно ограничивающие доступ производителей к субсидиям. Это создает дискриминационные условия для региональных производителей подсолнечного масла и сахара и может привести к ограничению конкуренции на этих рынках. В связи с этим ФАС направила органам, принявшим такие акты, предупреждения", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Все недостатки должны быть устранены до начала подачи заявок на получение субсидий - это позволит исключить дискриминацию отдельных производителей подсолнечного масла и сахара при их распределении, уточнили в ФАС.