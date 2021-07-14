Финдиректора самарского аэропорта Курумоч заподозрили в хищениях

Финансовый директор самарского международного аэропорта Курумоч уволен: его заподозрили в хищениях.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, факты хищений были выявлены в ходе служебной проверки. Согласно преступной схеме, деньги перечислялись ряду предприятий по "липовым" документам - за фактически не оказанные услуги и не поставленные товары.

Кроме уволенного финдиректора, санкции коснулись еще некоторых должностных лиц предприятия - они привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы служебной проверки переданы в правоохранительные органы.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре подтвердили, что материалы служебного расследования поступили в Следственное управление Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте. По фактам хищений возбуждено более 10 уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).