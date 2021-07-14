Новости

Состояние лежащего в реанимации Петра Мамонова вновь ухудшилось 17:23
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+ 17:05
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 17:01
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии 16:58
Финдиректора самарского аэропорта Курумоч заподозрили в хищениях 16:57
Доля современного оружия в войсках ЮВО превысит 70 процентов 16:55
В Минске рассказали о совместном с РФ плане против санкций Запада 16:55
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов 16:49
Власти Подмосковья рассказали, как получить выплаты на детей школьного возраста 16:44
Сжигать мусор и жечь костры разрешат по новым правилам 16:43
Европа планирует высадить лес из 3 млрд деревьев 16:39
Умершая сестра Декстера и убитый маньяк вернутся в новом сезоне 16:34
Сибирячку поймали на сбыте фиктивного сертификата о прививках от COVID-19 16:27
Врачи рассказали, чем опасно обезвоживание 16:21
В ООН предупредили о риске массового исхода беженцев из Афганистана 16:19
В Екатеринбурге пассажирка бросила кота у аэропорта 16:08
Россия возобновляет полеты в Чехию и Францию 16:05
Врач рассказал, кому нельзя носить брекеты 15:56
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19 15:55
В Госдуме рассказали о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса 15:51
США поменяли замок на ядерных боеголовках 15:49
На Урале пресекли сбыт фиктивных справок об отсутствии COVID-19 15:45
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА 15:42
СМИ: Президент Бразилии госпитализирован с болями в животе 15:39
В Раде не исключают досрочных президентских выборов из-за отставки Авакова 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 16:57
Рубрика: Происшествия

Финдиректора самарского аэропорта Курумоч заподозрили в хищениях

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

Финансовый директор самарского международного аэропорта Курумоч уволен: его заподозрили в хищениях.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, факты хищений были выявлены в ходе служебной проверки. Согласно преступной схеме, деньги перечислялись ряду предприятий по "липовым" документам - за фактически не оказанные услуги и не поставленные товары.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Суд арестовал Виктора Батурина по делу о мошенничестве

Кроме уволенного финдиректора, санкции коснулись еще некоторых должностных лиц предприятия - они привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы служебной проверки переданы в правоохранительные органы.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре подтвердили, что материалы служебного расследования поступили в Следственное управление Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте. По фактам хищений возбуждено более 10 уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества