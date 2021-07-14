Как нижегородцам пройти диспансеризацию после перенесенного COVID-19

С 1 июля в Нижегородской области, как и во всей стране, стартовала углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус.

По словам главврача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, она включает в себя ряд дополнительных исследований. На первом этапе углубленной диспансеризации определяется уровень насыщения крови пациента кислородом, анализируется объем легких и их состояние, проводится общий и биохимический анализы крови. Последний включает определение общего холестерина и липопротеина низкой плотности.

Это, как объясняет главврач, делается для того, чтобы на ранних стадиях можно было заподозрить атеросклеротические изменения, которые влечет за собой коронавирус. Определяется также С-реактивный белок как показатель воспалительного процесса в организме, анализируются креатинин и ферменты печени. Дополнительно проводится тест шестиминутной ходьбы, чтобы определить, есть ли у пациента осложнения со стороны сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Если человек прошел за это время менее 550 метров, его направляют на эхокардиографию.

- Также на первом этапе определяют D-димер крови, - говорит Наталья Савицкая. - Этот показатель свидетельствует о наличии или отсутствии тромбоза, одного из осложнений после коронавирусной инфекции. Причем D-димер анализируют только тем пациентам, которые перенесли коронавирус в средней или высокой степени тяжести. Если концентрация его выше, чем 1,5-2 раза от верхней границы нормы, то человека направляют на дуплексное сканирование вен ног в рамках второго этапа углубленной диспансеризации.

Кроме того, второй этап включает в себя компьютерную томографию органов грудной клетки. Она проводится, когда уровень сатурации крови 94 процента и меньше.

Все это делается для того, чтобы определить, есть ли осложнения после коронавируса. Основными симптомами постковидного синдрома являются одышка, отеки, тромбозы, боли в мышцах, кожные изменения вплоть до выпадения волос.

Пройти углубленную диспансеризацию могут все, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Единственное условие - с момента выздоровления должно пройти 60 дней.

- Наличие информации в медкарте поликлиники о том, что человек переболел, не обязательно для этой диспансеризации, - объясняет Наталья Савицкая. - Проводится анкетирование. Допустим, человек переболел с похожей симптоматикой, но не обращался к врачам, сделал ПЦР-тест или потом сдал антитела. Чтобы пройти диспансеризацию, он должен обратиться в поликлинику, к которой прикреплен. По результатам ставится окончательный диагноз о наличии или отсутствии постковидного синдрома, определяется группа здоровья.

По словам Натальи Савицкой, первая группа - пациенты без хронических неинфекционных заболеваний. Те, кто имеет высокий риск их развития, входят во вторую группу: люди с ожирением, повышенным холестерином, курильщики. Третью, А-группу, составляют пациенты с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом второго типа, онкологией. Третья, Б-группа, - пациенты без хронических неинфекционных заболеваний, но с другими, требующими диспансерного наблюдения. От группы здоровья зависит тактика дальнейшего ведения пациента: вторая группа должна состоять на учете в кабинете медицинской профилактики, третья - на учете у терапевта или узкого специалиста (в зависимости от диагноза). В течение года пациента приглашают на осмотр и ряд обследований.

Ключевой вопрос

Углубленную диспансеризацию можно пройти в любой медорганизации, к которой прикреплен пациент?

Наталья Савицкая: По данным на 2 июля, в Нижегородской области из 82 медицинских организаций, которые занимаются углубленной диспансеризацией, к работе приступили 56. Готовясь к углубленной диспансеризации, мы собирали данные о том, сколько медицинских организаций смогут выполнить и первый, и второй этап в полной мере. Это не все 82. Необходимое оборудование достаточно дорогое. Но прописана схема зон ответственности. У кого-то есть компьютерный томограф или оборудование для анализа D-димера, у кого-то нет. Районы будут направлять своих пациентов в конкретную медицинскую организацию, которая находится ближе всего. Удобно, что часть процедур могут выполнять и наши "поезда здоровья".