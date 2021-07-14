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14.07.2021 00:05
Рубрика: Культура

Мэрия Казани разработала новые правила для уличных музыкантов и художников

Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Мэрия столицы Татарстана создает свод правил, которые позволят регламентировать бесконтрольных уличных музыкантов.
Выступление артиста на улице теперь может длиться не более двух часов. Фото: Сергей Михеев Выступление артиста на улице теперь может длиться не более двух часов. Фото: Сергей Михеев
Выступление артиста на улице теперь может длиться не более двух часов. Фото: Сергей Михеев

Впервые о том, что на центральной улице Баумана нужно упорядочить деятельность аниматоров и артистов, заговорили в январе этого года. Поводом стало открытое письмо одной из блогерш к властям города, в котором она просила обратить внимание на наводнивших ростовых кукол в виде ослов и зебр со своими навязчивыми услугами, которые портят имидж Казани.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Кроме того, музыкантов настолько много, что выступления стали накладываться друг на друга, а также на звуковые объявления и рекламу. Начали поступать жалобы как от обитателей гостиниц в центральной части города, так и от местных жителей на какофонию до позднего вечера.

И вот наконец местная власть разработала для них свод правил. Теперь для того, чтобы подзаработать за счет туристов, нужно пройти модерацию, доказав, что тебя не стыдно выпускать со своим творчеством, зарегистрироваться в специальном приложении. После чего музыканту или артисту иного жанра будет предложен список мест, где можно официально "творить добро другим во благо", однако продолжительность выступления может быть не более двух часов. Последний пункт вызвал негодование среди уличных музыкантов.

- Два часа - это очень мало, - говорит один из них, Константин Игнатов. - У нас только на настройку оборудования пол часа уходит. Я занимаюсь творчеством и собираю много людей, но не смогу погрузиться полностью в процесс исполнения, потому что должен буду постоянно следить за временем...

Другой артист, Николай Старостин, считает, что нововведение кроме головной боли для самих музыкантов больше ни к чему не приведет.

Глава же управления культуры Казани Азат Абзалов считает, что необходимо дать равные возможности всем, кто хочет выразить себя на улицах Казани.

- Городские площадки должны предоставлять условия для всех. Мы не рассматриваем это как предпринимательскую деятельность, это в первую очередь самовыражение. Ни в коем случае мы бы не хотели заниматься цензурой или выбором программы. Главное - не призывать к расизму и экстремизму, - отметил чиновник. - В Казани самые злачные места захватили одни и те же музыканты с известным репертуаром, и новичкам пробиться с новыми композициями на занятые площадки в час пик бывает непросто.

В итоге было определено 36 локаций для театрализованных представлений, музыкантов и художников, зон для предоставления фотоуслуг.

Причем власти немного расширили территорию для уличных музыкантов, отдав им для творчества парки и скверы в разных уголках города. Участие в тендере будет абсолютно бесплатным, но если начнется выкуп и перепродажа мест, то город в такие ситуации будет вмешиваться.

В регионах Культура Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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