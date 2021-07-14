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14.07.2021 14:18
Рубрика: Власть

OZON инвестирует в Самарскую область более четырех миллиардов рублей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Во вторник, 14 июля, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, который дополняет виды экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Документ позволит открыть в городе новый масштабный современный логистический центр OZON.
Привлекательность ТОСЭР "Чапаевск" для новых инвесторов еще больше вырастет. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Привлекательность ТОСЭР "Чапаевск" для новых инвесторов еще больше вырастет. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Привлекательность ТОСЭР "Чапаевск" для новых инвесторов еще больше вырастет. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Этому предшествовала большая подготовительная работа команды региона и личная защита Губернатора Дмитрия Азарова на комиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Решение, принятое федеральным центром, позволит существенно повысить привлекательность ТОСЭР "Чапаевск" для новых инвесторов, в том числе одного из крупнейших российских операторов электронной торговли - OZON. Всего в России открыто 6 межрегиональных логистических центров компании.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме 2021 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор OZON Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе.

- Для реализации проектов рассматривался целый ряд регионов, но в ходе совместной работы мы предложили самые комфортные условия для инвестора и добились результата для Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Регион постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для бизнеса. Сегодня мы занимаем восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Благодаря действующим специальным налоговым режимам, в регионе развиваются две ТОСЭР - "Тольятти" и "Чапаевск". Статус резидентов имеют 82 компании, готовые инвестировать в свои проекты 45 миллиардов рублей и создать 11 тысяч рабочих мест. Совместно с инвесторами на площадках ТОСЭР уже запущено 49 производств, на которых создано более 6 тысяч рабочих мест. Резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 19 миллиардов рублей. Общий объем налоговых отчислений в бюджет региона составил свыше 815 миллионов рублей. Напомним, поддержку бизнесу в регионе в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

- Каждому инвестору мы предлагаем лучшие условия, особые налоговые режимы, сопровождение и всестороннюю поддержку со стороны областного правительства, нашего министерства, - перечислил преимущества работы в Самарской области министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. - Такой подход делает регион привлекательным для таких крупных компаний, как OZON. Инвестор намерен инвестировать в свой проект в Чапаевске более четырех миллиардов рублей и создать в городе более трех тысяч новых рабочих мест.

Будущий центр будет использоваться производителями Самарской области и ряда других регионов, куда продавцы смогут поставлять товары для быстрой продажи через платформу Ozon с перспективами экспортных поставок. Планируется, что ввод центра в эксплуатацию состоится уже в первой половине 2022 года.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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