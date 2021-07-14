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14.07.2021 08:50

"Пермэнергосбыт" предлагает компаниям ЖКХ бесплатно попробовать свой биллинг

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 157(8508)
С 1 июля ПАО "Пермэнергосбыт" запустило новую акцию для компаний ЖКХ - месяц бесплатного биллинга.

Все участники акции смогут на безвозмездной основе протестировать качество работы расчетного центра компании, и в случае, если их устроят результаты теста, заключить долгосрочный договор на обслуживание.

- Практический опыт - лучший аргумент при выборе расчетного центра. Поэтому мы предлагаем потенциальным клиентам бесплатно оценить преимущества работы с расчетным центром "Пермэнергосбыт". Участникам акции доступны те же опции, которыми пользуются наши постоянные партнеры: проведение расчетов и выставление счетов, сбор дебиторской задолженности, работа с неплательщиками и ряд других операций. Уверен, что многие участники акции в будущем станут надежными партнерами нашего расчетного центра, - говорит генеральный директор ПАО "Пермэнергосбыт" Игорь Шершаков.

Расчетный центр (РЦ) "Пермэнергосбыт" - один из ключевых участников регионального рынка расчетов ЖКХ. Сегодня у компании более 250 партнеров в 40 территориях Пермского края, среди которых - ресурсоснабжающие организации (водоканалы, теплосбытовые компании), управляющие компаний, ТСЖ, администрации муниципалитетов. На расчетах находится порядка 550 тысяч клиентских лицевых счетов. Собираемость платежей в среднем достигает 97 - 98 процентов от объема начислений.

Главным преимуществом РЦ "Пермэнергосбыт" является предоставление всего комплекса биллинговых услуг - от расчетов и выставления квитанций до применения широкого спектра инструментов по снижению дебиторской задолженности, включения расчетов компаний-партнеров в одну квитанцию с начислениями по электроэнергии.

Для участия в акции необходимо:

- Направить заявку в расчетный центр "Пермэнергосбыт",

- Заключить договор на обслуживание,

- Обменяться необходимой информацией со специалистами "Пермэнергосбыт".

Подробнее узнать обо всех преимуществах работы с расчетным центром "Пермэнергосбыт" и сделать заявку на участие в акции вы можете, перейдя по ссылке.

Акция продлится до 1 августа.

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