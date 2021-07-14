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14.07.2021 09:55
Рубрика: Общество

Разработки нижегородских молодых ученых получили грантовую поддержку

Текст: Виктор Девицын, Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 157(8508)
Двенадцать проектов молодых ученых Нижегородского государственного университета (Университет Лобачевского, ННГУ) поддержаны грантами Российского научного фонда (РНФ) - в начале июля РНФ объявил победителей конкурсов 2021 года.
Мария Ведунова открыта для общения с любой аудиторией и всегда готова рассказать о работе, которую выполняют сотрудники возглавляемого ей института. Фото: пресс-служба ННГУ Мария Ведунова открыта для общения с любой аудиторией и всегда готова рассказать о работе, которую выполняют сотрудники возглавляемого ей института. Фото: пресс-служба ННГУ
Мария Ведунова открыта для общения с любой аудиторией и всегда готова рассказать о работе, которую выполняют сотрудники возглавляемого ей института. Фото: пресс-служба ННГУ

Вот вам деньги, работайте!

Лучших определили в программах "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" (размер гранта - 1,5-2 миллиона рублей) и "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых" (3-6 миллионов рублей), а также в конкурсе продления работы молодежных групп 2018 года в рамках президентской программы исследовательских проектов.

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Имена одиннадцати нижегородцев-грантополучателей опубликованы ниже. Особо же отметим решение конкурсной комиссии о продолжении финансирования начатого в 2018 году проекта "Исследование роли представителей нейронального кинома в реализации адаптационных механизмов центральной нервной системы при воздействии факторов ишемии". Руководит этой работой директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова, о которой "РГ-Неделя" рассказывала в номерах от 5 марта 2019 года и от 28 апреля этого года.

Героиня публикаций нашей газеты, в частности, предложила оригинальную методику борьбы со злокачественными опухолями - своего рода вакцину от рака. Так что продолжение финансирования ее исследования не может не радовать.

А ранее в этом году обладателями гранта президента РФ стали девятнадцать молодых ученых приволжской столицы. Среди них - физик Илья Сысоев и историк Александр Сорокин, оба из ННГУ. Илья изучает модели нейронов, Александр - систему выборов в России.

Раскрыть тайны нейронов

Илья Сысоев получил грант на разработку реконструкции моделей нейронов, основанных на системе фазовой автоподстройки по экспериментальным данным.

Речь идет о старой научной проблеме. Есть биологические объекты - нейроны. Про них, с одной стороны, много что известно и есть немало математических моделей, описывающих их работу (считается, что наличие математической модели какого-то явления - высший уровень его понимания). С другой стороны, параметры этих моделей получены в результате усреднения и они весьма приблизительные. По таким параметрам нельзя различить нейроны, особенно из одной и той же популяции, например из пирамид нескольких слоев коры больших полушарий мозга.

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Так что ученые пока не понимают, почему нейроны работают по-разному. А ведь такое знание помогло бы пересаживать нейроны одного человека другому, понять, какие области мозга надо стимулировать для лечения, например, болезней Альцгеймера, Паркинсона, строить модели искусственного интеллекта.

- Если мы придумаем математический алгоритм, который, перебирая параметры, подгонит решение на компьютере к наблюдаемым в эксперименте рядам физических параметров нейронов, то те значения, которые отразят наилучшее совпадение наблюдаемых данных и модельного решения, и будут соответствовать конкретному нейрону, - объяснил Илья Сысоев.

Такой алгоритм ученым получить пока не удается, в частности, из-за большого количества посторонних сигналов в измерениях. Илья предложил исследовать не модель нейрона, а модель радиофизического генератора, который может демонстрировать режимы поведения нейрона. Еще в 1968 году Владимир Шалфеев описал модель такого генератора, способного различать типы клеток в "многоклеточных" записях, разделять клетки из разных отделов мозга, определять нормальные и деградировавшие нейроны.

- Мы хотим сначала потренироваться в радиотехническом эксперименте на наших генераторах, взяв их сигналы вместо нейронов и попробовав подогнать к ним математическую модель Шалфеева. Затем перейдем к реальным клеткам, - добавил физик.

Как минимизировать конфликты

Исследование Александра Сорокина - "Институт земских выборов в общественно-политическом дискурсе Российской империи на рубеже XIX-XX веков".

- Мне всегда было интересно показать первооснову нашей современной политической системы, прообразы современного суда, Госдумы, органов местного самоуправления, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр. - Тема земских выборов, которая будет исследована в рамках гранта, актуальна тем, что имеет много пересечений с проблемой реформы местного самоуправления в России в наши дни.

Фото: Красноярский научный центр СО РАН
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Во-первых, по словам Александра, именно земские собрания и управы являются прообразами современных районных советов депутатов и районных администраций. И сто с небольшим лет назад стояли те же самые вопросы, что и сейчас: нужны ли прямые выборы глав местного самоуправления, можно ли входить в состав представительного органа по должности (без избрания), допустимо ли совмещение должности главы распорядительного органа с должностью главы исполнительного органа?

Во-вторых, сами выборы тогда тоже нередко становились предметом критики в связи с подкупами, нарушениями и конфликтами отдельных земских деятелей с губернаторами. В то же время именно земские выборы позволили сформировать к началу ХХ века региональные политические элиты, которые были заинтересованы в развитии своих местностей и которые потом успешно работали в Государственной думе.

- Главное качество хорошего ученого - не пытаться подгонять само исследование под какой-то заранее намеченный ответ, - улыбается историк. - Я лишь могу показать, что те или иные проблемы, которые имеются сейчас (конфликты местного самоуправления с губернаторами, бойкотирование выборов, дискуссии о порядке избрания глав самоуправления), были в прошлом и закончились тем-то и тем-то. Это и есть практическая значимость работы - анализ ситуаций прошлого может помочь минимизировать конфликтные ситуации в настоящем.

Ученые ННГУ, получившие гранты РНФ на реализацию своих проектов

По итогам конкурса "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых":

Сусанна Гордлеева, старший научный сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины;

Дмитрий Королев, научный сотрудник лаборатории физики и технологии тонких пленок Научно-исследовательского физико-технического института;

Эльза Михеева, технолог НПО "Диагностические системы" (по трудовому договору c ННГУ в период реализации проекта);

Александр Нючев, научный сотрудник кафедры органической химии химического факультета;

Алексей Пимашкин, доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины;

Алексей Шиндин, директор Научно-исследовательского радиофизического института;

Любовь Юдина, младший научный сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины.

По итогам конкурса "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" :

Кристина Апрятина, старший преподаватель кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета;

Анна Зайцева, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории кафедры электродинамики радиофизического факультета;

Дмитрий Ламзин, старший научный сотрудник лаборатории динамических испытаний материалов Научно-исследовательского института механики;

Иван Ларюшин, научный сотрудник учебно-научной лаборатории суперкомпьютерных технологий в нелинейной оптике, физике плазмы и астрофизике радиофизического факультета.

Справка "РГ"

В молекулярной биологии и биохимии кином организма - это полный набор протеинкиназ (протеинкиназы - ферменты, катализирующие химические реакции в клетках). Поскольку киназы регулируют большую часть внутриклеточных процессов, они могут быть основной мишенью для лекарственных средств. Воздействие на эти ферменты может защитить клетки головного мозга при ишемии (инсульт).

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