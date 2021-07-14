Студенты УГНТУ рассказали абитуриентам о преимуществах своего вуза

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошел онлайн день открытых дверей, который в прямом эфире смотрели более тысячи человек. В течение двух часов на многочисленные вопросы абитуриентов отвечал ректор УГНТУ Олег Баулин, проректор по учебно-методической работе Александр Могучев и ответственный секретарь приемной комиссии Денис Каретников. О том, почему стоит поступать именно в Уфимский нефтяной, рассказали и студенты вуза. Ребята подчеркнули: УГНТУ не только дает им престижное образование, но и возможность заниматься творчеством, спортом и реализовывать свои идеи.

- У нас в университете огромный выбор дополнительных занятий, кружков, спортивных секций. Но кроме того студенты нефтяного могут сами организовать новое направление, - отметил ректор УГНТУ Олег Баулин. - Если у вас появится идея, вы сможете представить ее на конкурсе студенческих инициатив и выиграть грант на реализацию. То есть мы не только одобрим проект, но и финансово поддержим! Только в 2021 году в реализацию лидерских проектов студентов было вложено более 20 миллионов рублей. Именно так появились кейс-клуб, ассоциация наставников, центр йоги и многое-многое другое.

Так, полгода назад в УГНТУ создали собственный йога-клуб. Автор идеи - студент третьего курса факультета трубопроводного транспорта Ренат Мардамшин.

- Наш вуз имеет большое преимущество - любая идея студента может воплотиться в жизнь! Будь то студенческий кружок, киберспортивный клуб или создание арт-пространства на территории кампуса. Нужно лишь принять участие в конкурсе лидерских проектов и выиграть грант на реализацию своего проекта. Полгода назад я выступил с идеей создать йога-клуб, ее поддержали, и я получил грант. Мы уже начали проводить занятия, студенты очень довольны, - рассказывает Ренат Мардамшин.

Фото: пресс-служба УГНТУ

Также студенты стали инициаторами создания в УГНТУ ассоциации наставников олимпиадного движения. Его активисты помогают детям готовиться к Всероссийской олимпиаде школьников. Только за последние три года они подготовили восемь призеров заключительного этапа этой престижной олимпиады и 37 призеров и победителей регионального этапа и выиграли гранты на общую сумму около четырех миллионов рублей.

- Нам важно, чтобы студенты в стенах университета получили опыт организаторской работы. И хотя кружков у нас немало, мы всегда готовы помочь создать новый. Главное, чтобы была хорошая идея, - отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.

Он сообщил, что в университете поддерживают 21 вид спорта, так что каждый найдет занятие по душе.

Кроме того, в прошлом году в УГНТУ по инициативе студентов появились курсы Студенческой академии, на которых ребята могут получить дополнительное образование по различным направлениям и соответствующий сертификат. Как отметила студентка УГНТУ Александра Гусева, она уже прошла школу ораторского мастерства и теперь выбирает между курсами по инженерному проектированию и оказанию первой помощи. Ведь все занятия в Студенческой академии совершенно бесплатные.

В то же время у всех, кто поступит в УГНТУ, есть возможность войти в кейс-клуб, чтобы научиться бизнес-мышлению и быстро решать любые задачи. Студенты УГНТУ подчеркивают: в их университете практикуется индивидуальный подход даже в учебе. Можно проходить обучение полностью на английском языке (в университете 36 педагогов-иностранцев) либо на английском и русском. Также практически у всех поступающих в УГНТУ есть возможность учиться по персональной траектории обучения: по собственному расписанию, выбрав для себя дисциплины и график занятий. Соответственно, на выпуске эти ребята получают уникальный набор компетенций, подчеркнул Олег Баулин.

Фото: пресс-служба УГНТУ

Контакты

Сайт приемной комиссии УГНТУ: http://pk.rusoil.net/

Телефон горячей линии по вопросам приема: 8 (800) 55-14-528.

Время работы приемной комиссии:

понедельник - пятница с 10:00 до 17:00, перерыв 13:00 - 14:00;

в субботу с 10:00 до 13:00,

воскресенье - выходной.