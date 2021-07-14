Участники массовой драки в Чемодановке получили от 2 до 10 лет колонии

В среду Пензенский областной суд вынес приговор по резонансному делу о массовой драке, произошедшей в селе Чемодановка летом 2019 года. Участники столкновений получили от двух до десяти лет лишения свободы.

Как сообщил Следственный комитет России, жители Пензенской области Николай Юрченко и Павел Яненко, а также еще 25 фигурантов были признаны виновными в массовых беспорядках и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшем смерть потерпевшего.

Резонансные события в Чемодановке произошли 13 июня 2019 года. Используя малозначительный повод, фигуранты устроили массовую драку и погромы в селе. Нападавшие применяли топоры, биты, арматуру. В результате 21 местный житель пострадал, а один из потерпевших скончался от полученных ранений. Кроме того, в ходе столкновений было повреждено несколько автомобилей.

- В ходе расследования никто из обвиняемых не признал вину в совершенных преступлениях, - уточнили в Следкоме РФ.

Гособвинение запрашивало для подсудимых от 4,5 до 11 лет лишения свободы. В результате Николай Юрченко и Павел Яненко получили 10 и 7 лет колонии соответственно. Еще 25 их соучастникам назначено от двух до трех лет и одного месяца лишения свободы. Отбывать срок фигуранты будут в колонии общего режима.