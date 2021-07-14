В Нижегородской области суд защитил права родителей погибшего солдата

Новости

Избиркомы за рубежом сами примут решение о трехдневном голосовании 12:53
Эксперт раскритиковал военную активность США в Черном море 12:38
Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии 12:33
Профессор РАН Мажуга: Сотрудничество России с ЦЕРН выходит на новый уровень 12:32
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной 12:29
ЦИК заверил списки Российской партии свободы и справедливости 12:14
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов 11:57
В Якутии инспектор-кинолог продала служебную собаку 11:57
Испания перешагнула рубеж в четыре миллиона заболевших COVID-19 11:54
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров 11:46
Оперштаб: В Москве выявлено 3 966 новых случаев COVID-19 11:45
Переговоры между ЦСКА и "Миланом" по Влашичу зашли в тупик 11:37
Фирменный поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тысяч пассажиров 11:34
Шойгу проверит соединения и воинские части в Ростове-на-Дону 11:32
На Среднем Урале запретили мероприятия с участием более 500 человек 11:29
Москвичам начали предлагать временные татуировки с QR-кодами 11:28
Михаил Боярский заболел коронавирусом 11:28
Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи 11:20
В центре Петрозаводска из окна квартиры открыли стрельбу 11:13
Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ 11:11
Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ 11:09
Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта 10:51
Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок 10:51
Названы продукты, которые опасно есть в жару 10:47
В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре" 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 11:46
Рубрика: Власть

В Нижегородской области суд защитил права родителей погибшего солдата

Текст: Татьяна Ткачева (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 157(8508)
Родителям погибшего ветерана-"чеченца" из Нижегородской области помогли отстоять в суде право на соцподдержку. Местные чиновники отказывались выдавать им удостоверения льготников под формальным предлогом.

Гвардии ефрейтор Андрей Битюков (1984-2004) служил в войсковой части 71211, участвовал в чеченской кампании с 1 декабря 2002-го по 15 марта 2003 года, став, таким образом, ветераном боевых действий. Во время командно-штабного учения 26 февраля 2004 года парень погиб.

Фото: Татьяна Кравченко
Как семья из Новосибирска отбивается в суде от долга за электричество

По закону родители ветеранов боевых действий имеют право на льготы. В частности, по оплате жилищно-коммунальных услуг, медицинскому и социальному обслуживанию. Людмила Дмитриевна и Михаил Иванович Битюковы (сейчас им 60 и 63 года соответственно) обратились в управление социальной защиты населения Ковернинского района, но получили отказ.

Тогда супруги прибегли к помощи фонда "Право матери". Он бесплатно представляет в судах интересы родственников погибших военнослужащих благодаря гранту президента РФ.

Дело слушали в Нижнем Новгороде с апреля 2021 года. Ни на одно заседание ответчики - представители Ковернинского управления соцзащиты и министерства соцполитики региона - не явились. Однако, как только в управлении соцзащиты узнали об иске, Битюковым начали очень активно звонить из "собеса": обещали быстро выдать удостоверения. Пенсионеры решили идти до конца: без судебного решения орган соцзащиты может поменять свое мнение и отобрать "корочки".

Ведущий юрист фонда Татьяна Сладкова указала, что Битюковым как членам семьи погибшего ветерана боевых действий положена социальная поддержка на основании пункта 1 статьи 21 ФЗ "О ветеранах". Минсоцполитики Нижегородской области письменно возразило: чтобы признать супругов льготниками, нужно "установить статус ветерана" их сыну, а посмертно это якобы не делается. Однако Андрей стал ветераном по факту своего участия в боях, и дополнительного обращения за статусом от его родителей по закону не требовалось. Поэтому судья Ирина Лутошкина удовлетворила иск полностью.

Справка "РГ"

"Право матери" помогает семьям погибших российских военнослужащих уже тридцать лет, не беря с них ни фиксированной платы, ни "процентов от выигрыша". Часть расходов покрывает Фонд президентских грантов, часть - пожертвования жителей РФ.

В регионах Власть Право Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны