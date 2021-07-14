В Нижегородской области суд защитил права родителей погибшего солдата

Родителям погибшего ветерана-"чеченца" из Нижегородской области помогли отстоять в суде право на соцподдержку. Местные чиновники отказывались выдавать им удостоверения льготников под формальным предлогом.

Гвардии ефрейтор Андрей Битюков (1984-2004) служил в войсковой части 71211, участвовал в чеченской кампании с 1 декабря 2002-го по 15 марта 2003 года, став, таким образом, ветераном боевых действий. Во время командно-штабного учения 26 февраля 2004 года парень погиб.

По закону родители ветеранов боевых действий имеют право на льготы. В частности, по оплате жилищно-коммунальных услуг, медицинскому и социальному обслуживанию. Людмила Дмитриевна и Михаил Иванович Битюковы (сейчас им 60 и 63 года соответственно) обратились в управление социальной защиты населения Ковернинского района, но получили отказ.

Тогда супруги прибегли к помощи фонда "Право матери". Он бесплатно представляет в судах интересы родственников погибших военнослужащих благодаря гранту президента РФ.

Дело слушали в Нижнем Новгороде с апреля 2021 года. Ни на одно заседание ответчики - представители Ковернинского управления соцзащиты и министерства соцполитики региона - не явились. Однако, как только в управлении соцзащиты узнали об иске, Битюковым начали очень активно звонить из "собеса": обещали быстро выдать удостоверения. Пенсионеры решили идти до конца: без судебного решения орган соцзащиты может поменять свое мнение и отобрать "корочки".

Ведущий юрист фонда Татьяна Сладкова указала, что Битюковым как членам семьи погибшего ветерана боевых действий положена социальная поддержка на основании пункта 1 статьи 21 ФЗ "О ветеранах". Минсоцполитики Нижегородской области письменно возразило: чтобы признать супругов льготниками, нужно "установить статус ветерана" их сыну, а посмертно это якобы не делается. Однако Андрей стал ветераном по факту своего участия в боях, и дополнительного обращения за статусом от его родителей по закону не требовалось. Поэтому судья Ирина Лутошкина удовлетворила иск полностью.

Справка "РГ"

"Право матери" помогает семьям погибших российских военнослужащих уже тридцать лет, не беря с них ни фиксированной платы, ни "процентов от выигрыша". Часть расходов покрывает Фонд президентских грантов, часть - пожертвования жителей РФ.