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14.07.2021 01:48
Рубрика: Общество

В России дефицит IT-специалистов достиг одного миллиона человек в год

Текст: Ольга Кондрева, Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Стране не хватает айтишников. По разным оценкам, по России дефицит IT-специалистов достиг одного миллиона человек в год.

Заполнить пустоту помогает нацпроект "Цифровая экономика". Во многих регионах интерес к профессии развивают уже в школе, а в вузах открывают новые направления.

Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС
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В Татарстане в 2021 году 16 тысяч преподавателей смогут освоить цифровые навыки на платформе Университета Иннополис. Бесплатно. "Курсы прошли более девяти тысяч человек, - сообщил директор университета Кирилл Семенихин. - Самому молодому слушателю - 19 лет, старшему - 82". Обучение Иннополис проводит вместе с консорциумом учебных заведений по подготовке кадров для цифровой экономики. В него вошли 237 вузов и 110 ссузов из 76 регионов.

Активно популяризует IT-профессии самарский технопарк "Жигулевская долина", проводя для школьников и учащихся ссузов экскурсии по местам, где представлены лучшие разработки. Здесь есть детский технопарк "Кванториум-63", где растят будущих специалистов. Каждый год тысяча тольяттинских школьников бесплатно учатся профессиям будущего.

По словам директора технопарка Александра Сергиенко, талантливые ребята активно сотрудничают со взрослыми. Например, 14-летний Илья Григорьев занимается третий год. "Полгода наша команда разрабатывала проект датчика контроля качества воздуха вместе с "Аиралаб Рус", - рассказал Илья. Еще одна детская команда работает с изобретателями из "Автомобильных компонентов". Они создают прототип блока управления электропривода автоприцепа с дистанционным управлением с помощью мобильного приложения.

А Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева запустил новые программы переподготовки цифровым технологиям. Среди них - "Цифровые геоинформационные технологии в государственном и муниципальном управлении". Они позволят чиновникам, применяя методы интеллектуального анализа данных, обрабатывать материалы дистанционного зондирования Земли, аэрокосмические и наземные снимки, обновлять карты по воздушным, космическим и наземным съемкам. "У нас своя спутниковая группировка", - отметил директор Института допобразования университета Алексей Аржанов.

А выпускники программы "Цифровые технологии в сельхозпроизводстве и точном земледелии" получат новую профессию - агрокибернетика. Их обучат технологиям машинного зрения, дистанционного зондирования земли, геопозиционирования, роботизации техпроцессов, эксплуатации беспилотных авиационных систем.

В регионах Общество Образование Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Татарстан ПФО Самарская область Национальные проекты 2019-2024

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