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Сразу 22 новых российских троллейбуса "Адмирал" с увеличенным автономным ходом вышли на маршрут в Самаре. Их закупили по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

Новая техника оборудована для маломобильных граждан: есть устройства для удержания кресла инвалида, много кнопок оповещения. Работает климат-контроль, видеонаблюдение, мониторинг дорожной ситуации. Есть зарядки для гаджетов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Сегодня в Самаре протяженность троллейбусных линий составляет более 200 километров. На 15 маршрутах работает 235 троллейбусов, которые перевозят более 18 миллионов пассажиров в год. Часть техники физически устарела. Ее тоже будут менять в рамках нацпроекта.

Новый транспорт впервые по нацпроекту получил и Новосибирск. Новые низкопольные автобусы марки "НефАЗ", работающие на природном газе, уже вышли на маршруты. "Автобусы определены на самые насыщенные маршруты, чтобы обеспечить ритмичность движения и комфорт пассажирам. В автобусах - современные салоны, просторно, удобно, действует безналичный расчет", - отметил глава города Анатолий Локоть.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин пояснил, что областным министерством и мэрией была подготовлена заявка на участие в нацпроекте. К нему подключен и весь регион. Как сообщили в минтрансе Новосибирской области, стоимость контракта составила 395,6 миллиона рублей с лизинговыми платежами в течение пяти лет. Государственная транспортная лизинговая компания предоставила перевозчику скидку в размере 60 процентов от стоимости автобусов. Ее потом компенсирует Минтранс России в рамках нацпроекта из федерального бюджета.

В новых троллейбусах есть климат-контроль и зарядки для гаджетов

А законом об областном бюджете на 2021 год предусмотрена субсидия Новосибирску в размере 80 процентов стоимости подвижного состава.

Сейчас мэрия Новосибирска готовит заявку на приобретение в 2022 году еще одной партии новых автобусов.

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