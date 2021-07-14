В Самарской области и Мордовии построили новые фельдшерско-акушерскые пункты

Самарскому селу Сиделькино завидуют - пациентов здесь принимают в новом модульном фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе), построенном по нацпроекту "Здравоохранение". В старом здании медики мыли руки из рукомойника, а к новому - подведены все коммуникации. Есть душ и кондиционер, холл, несколько кабинетов.

"Появился в ФАПе и кардиограф, так что теперь селянам не надо ехать в райцентр, чтобы снять медицинские показания. Проводим и диспансеризацию, берем анализы. Всё здесь!" - рассказала "РГ" заведующая Наталья Федорова.

Новый модульный комплекс со всеми удобствами появился недавно и в селе Татарский Байтуган. К нему прикреплено 698 пациентов. Здесь работает фельдшер, раз в неделю проводит прием врач общей практики. По графику выезжают хирург, ЛОР, офтальмолог, акушер-гинеколог. Сейчас сельчане активно прививаются. Заведующая пунктом Лейсан Ахмерова собирает заявки с односельчан. А когда приезжает врач, после осмотра делает прививки от ковида. Удобно, а главное, ехать за вакциной и здоровьем в райцентр не надо.

А в Мордовии сразу три новых фельдшерско-акушерских пункта распахнули двери в Лямбирском районе. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" современные модульные медпункты построены в селах Татарская Тавла, Николаевка и Черемишево. Старый медпункт в Татарской Тавле ютился в маленькой комнатке. В этом же здании соседствовали клуб, почта, библиотека... "Новый ФАП мы ждали давно. Сельчане даже к руководству республики обращались с коллективным письмом. И вот - дождались!" - говорит сельский глава Рафик Абузяров.

ФАП в селе построили за короткие сроки. Сейчас просторное помещение площадью 84 квадратных метра отвечает всем современным стандартам оказания первичной медпомощи. У входа - широкий удобный пандус для инвалидов и мам с колясками. Внутри - котельная, моечная, процедурная и смотровая, кабинет приема.

Повезло сельчанам и с фельдшером - местная уроженка Римма Шахмаметова трудится в медпункте уже более 15 лет. Ее номер телефона знают все жители - в любое время суток она готова примчаться на помощь к пациенту.

Рады новому медпункту и в селе Черемишево. Построенный в советское время ФАП совсем обветшал. А в Николаевке новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать и жителей соседнего поселка Дальний.

Справка "РГ"

Строительство и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов - одно из важных направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи".

Он реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Цель - обеспечить качественную, своевременную и равнодоступную медпомощь всем жителям страны. В том числе - отдаленных и труднодоступных селений. А также в малонаселенных пунктах.