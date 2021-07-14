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14.07.2021 17:48
Рубрика: Происшествия

В Саратове судья получил срок за мошенничество

Текст: Валентина Зотикова (Саратов)

Четыре года колонии и штраф в 400 000 рублей - такой приговор вынес Саратовский областной суд бывшему судье Арбитражного суда региона Шамилю Кулахметову. Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Фото: iStock
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Об этом сообщила в среду пресс-служба облсуда. Резонансная история началась еще в 2016 году, когда Арбитражный суд удовлетворил иск компании "Верго-С" к предприятию "Полиграфист" и одному бизнесмену. Ответчиков обязали за свой счет снести самовольно возведенные постройки. Однако в 2017-м это решение было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам. Не согласный с этим истец обжаловал вердикт в 12-й арбитражный апелляционный суд.

Тогда бизнесмен-ответчик обратился за помощью к адвокату. Тот заверил, что имеет связи в суде и может уладить дело за "гонорар" в размере не менее 2 миллионов рублей.

Клиент согласился. Адвокат обратился к судье Кулахметову, предложив выступить посредником в передаче взятки судьям 12-го арбитражного апелляционного суда. Как следует из материалов дела, Кулахметов решил похитить деньги. Он заявил адвокату, что переговоры проведены, дело будет решено за взятку в 3 миллиона рублей.

Адвокат взял с клиента 4 миллиона рублей и передал их Кулахметову. Судья распорядился ими по своему усмотрению - поскольку никакого содействия оказывать не собирался и повлиять на ход рассмотрения дела не мог.

По решению облсуда, отбывать срок Шамиль Кулахметов будет в колонии общего режима. Также он на три года лишен права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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