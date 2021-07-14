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14.07.2021 11:10
Рубрика: Общество

Ветеран кировской прокуратуры ушел на фронт в больничной пижаме

Текст: Олег Четвериков
Российская газета - Неделя - Приволжье № 157(8508)
Что такое настоящее боевое братство, рассказал ветеран прокуратуры Кировской области Иван Дмитриевича Чупрынов.
Фото: Прокуратура Кировской области

В молодости он - уроженец Казахстана - участвовал в Сталинградской битве. Был тяжело ранен. Долго лечился в госпитале. В это время война переместилась на запад. Из газет, радио было известно, что наши войска бьют фашистов и в хвост, и в гриву. А Ивана Чупрынова эскулапы не собираются выписывать. И сколько еще продержат его в этом госпитале, никому неизвестно. А война того гляди закончится.

И задумал Иван Чупрынов тихо сбежать на фронт. Но сделать это по-хитрому, чтобы его не обвинили в дезертирстве. Ведь бежать придется без справки из госпиталя, без командировочного документа - любой патруль его арестует. И сразу к стенке.

Тогда Иван Чупрынов стал ходить на железнодорожный вокзал, подгребать к воинским эшелонам и уговаривать незнакомых командиров, чтобы они в обход заведенного порядка взяли его к себе в эшелон и зачислили в свою часть. Но никто не хотел брать на себя такую ответственность. За такое дело строевому командиру можно было здорово поплатиться, угодить в штрафной батальон или куда хуже.

Но Иван не терял надежды и каждый день обрабатывал проезжающие эшелоны. И вот однажды видит он артиллерийский полк на станции. Зачехленные орудия на колесных платформах. В теплушках сидят артиллеристы, курят махорку.

Чупрынов попросил у них закурить, разговорился. Поинтересовался, кто тут старший. Солдаты указали на немолодого политработника. И Иван доверительно рассказал ему свою историю и попросил взять с собой на фронт. Политработник оказался до того смелым и проницательным, что увидел в Чупрынове отчаянного парня, и решил под свою ответственность взять к себе в артиллерийский дивизион. Прямо с перрона Чупрынов в больничной пижаме забрался в вагон и был таков.

Фото: РИА Новости
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Этим политработником, который поручился за Ивана, оказался не кто иной, как Андрей Иванович Журавлев - отец будущего знаменитого хирурга и основателя Кировской медицинской академии Валентина Журавлева. А воинской частью, в которую милостью божьей попал Иван Чупрынов, стала легендарная Кировская 311-я стрелковая дивизия, изначально сформированная из уроженцев Вятки. А точнее, ее 855-й артиллерийский полк. Два с половиной года эта дивизия защищала город на Неве, а в момент, когда Чупрынов стал ее новобранцем, перебрасывалась по железной дороге на запад.

Так кировчане приняли в свою дружную семью Ивана Чупрынова, и он с тех пор не расставался с ними никогда. Воевал в артиллерийской разведке, после Победы не стал возвращаться на родину, а приехал с фронтовыми друзьями в Киров. И верой и правдой служил всю жизнь в прокуратуре Кировской области.

Сегодня Ивану Дмитриевичу Чупрынову идет 98-й год. Он остается единственным здравствующим ветераном 311-й дивизии в Кирове.

В регионах Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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