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14.07.2021 10:17
Рубрика: Власть

Куда в Кузбассе трудоустроят подростков

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 157(8508)
Более двенадцати тысяч подростков смогут поработать на время летних каникул в Кузбассе по государственной программе содействия занятости населения.

Почти шестьсот договоров уже заключено с работодателями - в основном учреждениями образования, культуры и спорта, здравоохранения и соцзащиты, а также организациями ЖКХ.

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В приоритете на трудоустройство - дети из социально незащищенных и неблагополучных семей. Около пяти тысяч ребят уже заступили на трудовую смену. Для многих из них это уже не первый опыт летней подработки. Как правило, школьники занимаются благоустройством и озеленением территорий, выращивают и фасуют овощи, трудятся курьерами, аниматорами, оказывают помощь пожилым людям.

В Прокопьевске пятьдесят бойцов трудового отряда "Подросток" уже заняты на благоустройстве территорий спортивно-развлекательного центра, Зенковского парка, спорткомплекса, стадиона и дворца спорта. В Березовском организовали пять летних рабочих сезонов для трехсот ребят. Члены подросткового отряда "Пеликан" на дворовых игровых площадках устраивают детские развлекательные мероприятия. В Полысаеве подростковые трудовые бригады пропалывают клумбы, убирают мусор на городских улицах, в парках, скверах и городских пляжах.

Как уточнили в пресс-службе правительства Кузбасса, чтобы устроиться на работу (и не только летом), подростки проходят медосмотр, с ними заключают трудовой договор и оформляют трудовую книжку. Зарплата (не ниже минимальной оплаты труда) рассчитывается пропорционально отработанному времени плюс материальная поддержка от центра занятости населения - 1 950 рублей в месяц.

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