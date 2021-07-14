Куда в Кузбассе трудоустроят подростков

Более двенадцати тысяч подростков смогут поработать на время летних каникул в Кузбассе по государственной программе содействия занятости населения.

Почти шестьсот договоров уже заключено с работодателями - в основном учреждениями образования, культуры и спорта, здравоохранения и соцзащиты, а также организациями ЖКХ.

В приоритете на трудоустройство - дети из социально незащищенных и неблагополучных семей. Около пяти тысяч ребят уже заступили на трудовую смену. Для многих из них это уже не первый опыт летней подработки. Как правило, школьники занимаются благоустройством и озеленением территорий, выращивают и фасуют овощи, трудятся курьерами, аниматорами, оказывают помощь пожилым людям.

В Прокопьевске пятьдесят бойцов трудового отряда "Подросток" уже заняты на благоустройстве территорий спортивно-развлекательного центра, Зенковского парка, спорткомплекса, стадиона и дворца спорта. В Березовском организовали пять летних рабочих сезонов для трехсот ребят. Члены подросткового отряда "Пеликан" на дворовых игровых площадках устраивают детские развлекательные мероприятия. В Полысаеве подростковые трудовые бригады пропалывают клумбы, убирают мусор на городских улицах, в парках, скверах и городских пляжах.

Как уточнили в пресс-службе правительства Кузбасса, чтобы устроиться на работу (и не только летом), подростки проходят медосмотр, с ними заключают трудовой договор и оформляют трудовую книжку. Зарплата (не ниже минимальной оплаты труда) рассчитывается пропорционально отработанному времени плюс материальная поддержка от центра занятости населения - 1 950 рублей в месяц.