Мэр Новосибирска проконтролировал капремонт теплотрассы на Богаткова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на площадке реконструкции теплотрассы в Октябрьском районе, на улице Бориса Богаткова. По его итогам глава города поручил завершить работы как можно быстрее, учитывая то, что для ремонта пришлось перекрыть движение по магистрали.

Участие в совещании приняли специалисты профильных департаментов мэрии, руководители Октябрьского района и "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

200-метровый участок теплосети в районе жилых домов №№ 168 и 152 реконструируют в связи с износом трубопровода. Для этого почти на полтора месяца - с 6 июля до 18 августа - пришлось полностью перекрыть движение автомобилей и общественного транспорта по оживленной магистрали.

- Как организовано движение? Как изменились маршруты общественного транспорта? Удобно ли это людям? - поинтересовался мэр, прибыв на объект. - Подобные ситуации, связанные с ремонтом дорог, теплотрасс, всегда создают неудобства для горожан. И мы должны их минимизировать.

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов доложил главе города, что временно по ул. Богаткова сокращен маршрут троллейбусов №№ 7 и 10. Курсирующие на данном направлении автобусы и маршрутки при движении в сторону "Золотой нивы" объезжают перекрытый участок по улицам Пролетарской, Гурьевской и Гаранина. В обратном направлении - по улицам Василия Старощука, Тополевой, Военной, Покатной, Пролетарской.

Анатолий Локоть поручил специалистам проанализировать пассажиропоток на данном направлении и при необходимости увеличить частоту движения общественного транспорта или добавить автотранспорт.

Заместитель генерального директора - директор Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" Андрей Колмаков рассказал об основных работах, проводимых на участке в районе остановки "Воинская". Каждое лето здесь можно наблюдать разрытия, только за последние три года обнаружено 18 дефектов, в том числе в зимний период. Из-за этого прекращались поставки тепла и горячей воды в дома, образовательные объекты, больницы.

- После масштабной реконструкции данного участка здесь не будет аварийных ситуаций, - заверил Андрей Колмаков. - Основная задача проекта - повысить надежность теплоснабжения потребителей, в том числе будущих.

Фото: Татьяна Кравченко

Анатолий Локоть поинтересовался, сколько домов в связи с ремонтом сейчас отключены от горячего водоснабжения и когда оно появится в домах? От теплотрассы "питаются" более 180 многоэтажек, пять школ, пять детских садов, 13 больниц, 60 прочих организаций, расположенных в пределах улиц Пролетарской, Военной, Ольги Жилиной, Фрунзе, Каменской, Кирова, Никитина.

Андрей Колмаков рассказал, что сейчас дома переведены на временную схему. Для этого смонтирован трубопровод длиной 200 метров. По плану в этом районе ведутся гидравлические испытания сетей в зоне ТЭЦ-5, которые должны завершиться 16 июля - тогда же горячая вода начнет поступать жителям ул. Богаткова и других улиц. Без дополнительного трубопровода несколько десятков домов оставались бы без горячего водоснабжений на весь период ремонта теплотрассы.

Согласно проекту реконструкции участка теплотрассы, на которую СГК направит собственные средства в размере 56 миллионов рублей, предусмотрена замена 394 метров коммуникаций (в однотрубном исчислении), или 197 метров по каналу. Диаметр трубопровода будет увеличен с 400 до 600 миллиметров, что удвоит его пропускную способность. Также будет выполнена замена строительных конструкций и тепломеханического оборудования в двух тепловых камерах. Срок службы новой теплотрассы составит 30 лет.

Руководитель филиала СГК сообщил, что все материалы, включая трубы и металлоконструкции, были закуплены заранее, поэтому рост цен на металл не повлияет на стоимость проекта и сроки его реализации. Сейчас на данном участке завершается демонтаж старых труб, рабочие приступают к укладке новых. Специалисты считают, что при благоприятных погодных условиях работы могут быт завершены раньше 18 августа.

- В долгосрочных планах нужно перекладывать всю теплотрассу по ул. Бориса Богаткова до пересечения с ул. Кирова. Это даст нам возможность подключать новые дома, которые здесь активно строятся, и исключить появление дефектов, - подчеркнул Андрей Колмаков, добавив, что СГК планомерно занимается ул. Богаткова на протяжении 15 лет. Так, в прошлом году реализован крупный проект по реконструкции теплотрассы на перекрестке улиц Богаткова и Кошурникова, что заметно повысило пропускную способность сетей.

- На этом участке работы идут полным ходом. Реконструкция теплотрассы позволит не только улучшить качество теплоподачи, но и обеспечить теплом дома, которые будут строиться в перспективе. Я ставлю задачу ускорить темпы реконструкции, чтобы как можно быстрее восстановить дорогу и возобновить движение транспорта, - резюмировал Анатолий Локоть.

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- На это лето запланирована обширная программа по ремонту теплосетей, всего - 15 объектов. Из них 10 участков ремонтирует Новосибирский филиал СГК, остальные пять - муниципальное предприятие "Энергия". В Новосибирске большинство теплотрасс проложено под проезжей частью, поэтому работы на них часто сопряжены с ограничением или перекрытием движения транспорта. Мы стараемся организовать работы так, чтобы завершить их в максимально короткие сроки.