На Алтае погибшего туриста сняли с ледника с помощью вертолета

В Республике Алтай сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России четыре дня проводили операцию по эвакуации с горной вершины тела погибшего туриста. Спустить разбившегося альпиниста спасатели смогли только на вертолете.

- Несчастный случай произошел 10 июля, когда руководитель незарегистрированной туристической группы из Новосибирска при восхождении на ледник Ак-Тру сорвался в ущелье Ян Карасу, - рассказали в пресс-службе МЧС Республики Алтай. - Спасатели быстро обнаружили тело погибшего в 700 метрах от места падения. Но учитывая высокогорную местность и сложность работы в таких условиях, для эвакуации пришлось привлекать вертолет.

Вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России прибыл в республику в тот же день. Но из-за нелетной погоды спасатели долго не могли подлететь к месту происшествия. Только 14 июля рано утром удалось завершить спасательную операцию и доставить тело туриста в Горно-Алтайск.