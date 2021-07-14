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14.07.2021 06:15
Рубрика: Происшествия

Без обзора

Отсутствие нормального перехода убило двух детей
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 157(8508)
Жарким летним днем на железной дороге под Новосибирском возвращавшихся с пляжа двух девочек сбила электричка. Обе погибли.
Рельсы в опасном месте ежедневно переходят сотни горожан, приезжающих на пляж. Фото: Photoxpress Рельсы в опасном месте ежедневно переходят сотни горожан, приезжающих на пляж. Фото: Photoxpress
Рельсы в опасном месте ежедневно переходят сотни горожан, приезжающих на пляж. Фото: Photoxpress

Убитые горем родители называют случившееся стечением роковых обстоятельств. Они принципиально не хотят никаких компенсаций и признают, что часть вины лежит на них самих. Однако требуют установить на месте трагедии оборудованный пешеходный переход.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Что делать, если машина заглохла на железнодорожных путях

Жене и Лизе нужно было перейти железнодорожные пути и подняться на небольшой пригорок. И вот она, остановка "Поселок Кирова", магазинчики с пирожками и минералкой, автостоянка - цивилизация, словом. Сюда в теплые летние дни приезжают сотни людей и перебираются через рельсы до неофициального, но такого удобного пляжа.

- По всей вероятности, они пошли вдоль ближайших путей, с тем чтобы перейти рельсы за товарняком, - полагает отец одной из погибших девочек Александр Майер. - Как раз подходил его последний вагон. Но в этот момент на скорости 81 километр в час за их спинами из-за поворота вылетела электричка.

Женя погибла сразу, ей было 13 лет. Ее подружку успели доставить в больницу, но дальше была операционная и кома. Девочку хоронили в день ее 14-летия. Возбуждено уголовное дело.

В попытках добиться установки перехода семья погибшей девочки опубликовала электронную петицию. Под ней уже подписались больше 36 тысяч человек. Тем временем руководство Западно-Сибирской железной дороги поясняет: нельзя поставить переходы на всем протяжении пути, ведь подобных тропинок, упирающихся в рельсы, протоптаны тысячи. Можно было бы поставить забор, но и в этом случае практика известна: вместо того чтобы обходить и пересекать ж/д полотно через переход, местные жители выпиливают в заборах "калитки".

- В Новосибирске на улице Сибирской мы заделали такую дыру, и тут же пошли жалобы вплоть до того, что мы уронили стоимость жилья, - вспоминает заместитель начальника железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов. - Выломал кто-то забор снова. И после этого парень попал под поезд. Или вот в Болотном - стоит пешеходный мост. Но полтора месяца назад женщине отрезало обе ступни - она полезла под вагон прямо напротив подъема на мост.

Как подчеркивает Евгений Дербилов, ежегодно на территории Новосибирской области появляется один-два пешеходных перехода через пути, на строительство каждого требуется свыше десяти миллионов рублей. При этом строительство надземных переходов прямой обязанностью железнодорожников не является.

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- Да, нам объясняют, что в том месте, где поезд сбил девочек, нельзя построить наземный переход, потому что там не определены статус земельного участка и правила его использования, - говорит Александр Майер. - Так определите, что может быть проще? Мы написали и губернатору, на округах работают депутаты, но пока нам никто не может сказать, почему это так сложно. Ведь даже деньги тратить не нужно. Нормального волевого решения достаточно.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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