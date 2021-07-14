Почему омичи продолжают жаловаться на вредные выбросы в атмосферу

Омск занимает шестую позицию среди российских городов с самым загрязненным воздухом и попал в список мегаполисов, где проблему надлежит решать в первостепенном порядке. Но трубы промышленных предприятий продолжают дымить. Омичи бьют во все колокола и даже сумели дозвониться на "Прямую линию" президента.

Защитные маски горожане носят не только из-за боязни заразиться коронавирусом, но и для того, чтобы хоть как-то очистить воздух для дыхания. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

- Согласно программе "Чистый воздух", объем вредных выбросов к 2024 году в Омске должно снизиться на двадцать процентов, - сообщил президенту от имени группы омичей блогер Владимир Лифантьев. - Но загрязнение воздуха формальдегидом, сероводородом и другими вредными веществами продолжается. Невозможно выйти погулять с ребенком. Просим вас повлиять на предприятия, игнорирующие майские указы, чтобы мы перестали жить как в газовой камере.

Оказалось, что президент в курсе ситуации и следит за действиями региональной власти. Основными загрязнителями воздуха в городе являются промышленные предприятия, система ЖКХ (омские ТЭЦ работают на угле), транспорт, а также свалки мусора.

Власти региона уже подали заявку на ликвидацию двух полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов. Еще по двум площадкам, по поручению президента, работу ускорят. Конкретных мер по улучшению ситуации ждут не позднее 1 ноября 2021 года. К 2023 году от шлаков наполовину должны очистить полигоны Омского нефтеперерабатывающего завода.

Еще одно направление - обновить парк омского общественного транспорта. Это должно снизить количество выхлопных газов на улицах города. Помимо этого, принят региональный закон, на три года освобождающий от уплаты налога перевозчиков, работающих на природном газе. Разработчики считают, что новая мера станет стимулом для предпринимателей в обновлении пассажирского автопарка, а также положительно скажется на экологической ситуации.

Омск также вошел в число приоритетных территорий по газификации. 11 июня президент подписал закон о бесплатном строительстве газопроводов до границ земельных участков. Со временем дымящих труб частного сектора, занимающего треть городской площади, станет меньше.

Как сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ, за прошлый год в атмосферу Омска попало 256 тысяч тонн вредных веществ, львиная доля из них - 85 процентов - из них пришлось на 245 промышленных предприятий. Еще 14 процентов от общего объема выбросов дали 46,4 тысячи домов частного сектора, где преобладает печное отопление. Выбросы от автотранспорта составили около тысячи тонн. По данным Росприроднадзоре основной вклад в загрязнение городского воздуха вносит автотранспорт, движущийся по улицам Герцена, Воровского, Масленникова, Богдана Хмельницкого, Нефтезаводской и проспекту Королева.

По данным исследований, воздух Омска в основном загрязнен диоксидом азота, бензпиреном, бензолом, дигидросульфидом, золой, керосином и неорганической пылью, содержащей двуокись кремния.

Неблагополучная экологическая ситуация в городе сложилась уже давно, но до сих пор прогресса в ее решении незаметно. За 2020 год прокуратурой в Омске было зафиксировано более 700 (!) нарушений закона о загрязнении воздуха. При этом в половине случаев виновных не удалось найти.

За последний год в Центр экологического мониторинга о загрязнении воздуха в Омске поступило более четырех тысяч обращений. Наибольшее число звонков - от жителей Советского и Кировского округов, а также Омского района.

Контакт

Сообщить о вредных выбросах в атмосферу омичи могут по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области:

- (3812) 39-35-35 (в рабочие дни),

- (3812) 37-80-21, 8-923-685-5631 (круглосуточно),

- (3812) 790-730 (многоканальная линия).