Под Томском пятерых туристов спасли с острова Энеков

Спасатели эвакуировали трех взрослых и двух детей с острова Энеков в Кировском районе Томска.

За помощью в МЧС обратились туристы, отдыхающие на острове Энеков, расположенном на реке Томь в районе деревни Эушта. Они рассказали, что их резиновую лодку унесло течением, поэтому самостоятельно добраться до берега они не могут.

- Ситуацию усугубляли надвигающаяся гроза и сильный ветер, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области. - На место происшествия были направлены сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Спасатели эвакуировали туристов с острова. Уплывшую резиновую лодку нашли ниже по течению Томи.