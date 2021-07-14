Сибирячку поймали на сбыте фиктивного сертификата о прививках от COVID-19

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, задержана 58-летняя жительница Кировского района, продавшая сертификат за 10 тысяч рублей.

Сертификат был изъят во время передачи покупателю. Предприимчивая дама при этом не присутствовала - она попросила передать документ своего соседа, сославшись на то, что уехала на курорт. На самом же деле женщина сменила место жительства - позже ее задержали по новому адресу.

В отделе полиции "Кировский" городского УМВД России возбуждено уголовное дело по части 1 327-й статье УК РФ - о подделке документов. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Во время обыска у торговки сертификатами изъяли 57 печатей новосибирских медучреждений, в том числе 24 именные печати врачей. Они направлены на экспертизу.

Подозреваемая уже признала вину, в данный момент она находится под подпиской о невыезде.