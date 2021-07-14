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14.07.2021 10:14
Рубрика: Власть

Сколько новых школ построят в Алтайском крае

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 157(8508)
В Алтайском крае за три последних года построили восемь новых общеобразовательных школ. Сейчас строят еще восемь и планируют и дальше наращивать объемы.

- С 2018-го по 2020 год мы построили восемь новых школ, четыре из которых по национальному проекту "Образование", - отметили в региональном министерстве образования и науки. - Благодаря этому запустили почти 2,6 тысячи дополнительных ученических мест. А всего с учетом ремонтов, расширения и оптимизации уже имеющихся помещений за эти три года ввели дополнительно десять тысяч мест.

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Но на этом в крае не стали останавливаться и сейчас возводят еще восемь школ на 3 240 мест, в том числе одну по нацпроекту - в микрорайоне Спутник города Барнаула.

Несмотря на то что в ближайшие несколько лет в регионе ждут некоторого снижения числа школьников из-за демографической ямы, темпы строительства пока снижать не планируют. Ведь нужно обновлять здания ветхих школ, строить общеобразовательные учреждения в новых микрорайонах и создавать дополнительные места, чтобы всех ученики могли заниматься в первую смену. Поэтому в Алтайском крае сейчас разрабатывают еще пятнадцать новых проектов строительства. Кроме того, в начале июля региону одобрили заявку на субсидирование из федерального бюджета возведения еще одной большой школы на 550 мест в Барнауле.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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