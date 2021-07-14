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14.07.2021 09:31
Рубрика: Общество

Ученые Сибири разработали программу для создания текстов с настроением

Текст: Дмитрий Машуков

Программу, позволяющую точно определить эмоциональную окраску текстов, разработали специалисты Сибирского федерального университета. Программа не только оценивает характер написанного, но и сама генерирует тексты с заданным настроением. Результаты работы ученых СФУ опубликованы в журнале Biosemiotics.

Фото: iStock
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Исследования в области аффективных вычислений предоставляют новые возможности обучения искусственного интеллекта. В частности, работу компьютерных систем можно настроить в соответствии с состоянием человека. Анализ показал, как подбор слов вызывает определенные эмоции у читателя, и это помогло исследователям создать систему классификации текстов по окраске переживаний.

"Эмоциональные вычисления востребованы в робототехнике, цифровой медицине, транспорте, в игровой индустрии и образовании", - цитирует РИА Новости руководителя исследования, заведующую кафедрой романских языков и прикладной лингвистики СФУ Анастасию Колмогорову. По ее словам, созданная коллективом сотрудников университета система помогает генерировать тексты с определенным настроением - ее уже используют для обучения иностранных студентов русскому языку. Любопытно, что материалы с радостной "окраской" менее эффективны, чем грустные.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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