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14.07.2021 09:47
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области украли оборудование для производства криптовалюты

Текст: Михаил Фалалеев

В Иркутской области преступники предприняли две попытки кражи майнингового оборудования в ночное время.

В Москве украли оборудование для добычи криптовалюты на 3 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" изучили записи с камер видеонаблюдения и проверили потенциальные места сбыта похищенного. При поддержке Росгвардии они задержали пятерых жителей областного центра, четверо из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Трое взяты под домашний арест, с остальных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

При обысках по местам проживания и в арендованном ими контейнере было обнаружено около 60 единиц оборудования для осуществления операций по добыче криптовалюты. Стоимость этих машин превышает 6 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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