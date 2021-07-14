В Иркутской области украли оборудование для производства криптовалюты

В Иркутской области преступники предприняли две попытки кражи майнингового оборудования в ночное время.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" изучили записи с камер видеонаблюдения и проверили потенциальные места сбыта похищенного. При поддержке Росгвардии они задержали пятерых жителей областного центра, четверо из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Трое взяты под домашний арест, с остальных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

При обысках по местам проживания и в арендованном ими контейнере было обнаружено около 60 единиц оборудования для осуществления операций по добыче криптовалюты. Стоимость этих машин превышает 6 миллионов рублей.