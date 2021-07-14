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14.07.2021 10:01
Рубрика: Происшествия

В Красноярске арестовали имущество бизнесмена Быкова на 50 млн рублей

Текст: Дмитрий Машуков
Один из арестованных объектов недвижимости. Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Один из арестованных объектов недвижимости. Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии
Один из арестованных объектов недвижимости. Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

Центральный районный суд Красноярска принял решение арестовать часть имущества подследственного предпринимателя Анатолия Быкова. Его обвиняют в ряде громких преступлений. Среди них - подстрекательство к убийству по найму, организация убийства, руководство преступным сообществом и уклонение от уплаты налогов на 70 млн рублей.

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в двойном убийстве

Имущество бизнесмена арестовано для обеспечения гражданского иска о возмещении морального ущерба потерпевшей стороне по одному из дел, сообщает главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В перечне арестованных объектов фигурируют, в частности, земельный участок (около 17 тысяч квадратных метров) с незарегистрированным трехэтажным коттеджем, земельный участок (около пяти тысяч "квадратов" с "гостевым домом" площадью немногим менее 900 квадратных метров, а также нежилые здания.

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