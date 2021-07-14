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14.07.2021 09:49
Рубрика: Общество

В Кузбассе увеличилось число краснокнижных животных

Текст: Александр Пономарев (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 157(8508)
Более 370 видов растений и животных занесено в Красную книгу Кузбасса. На днях увидело свет третье, обновленное и дополненное издание.
Длиннохвостый суслик впервые занесен в региональную Красную книгу. Фото: Предоставлено Николаем Скалоном Длиннохвостый суслик впервые занесен в региональную Красную книгу. Фото: Предоставлено Николаем Скалоном
Длиннохвостый суслик впервые занесен в региональную Красную книгу. Фото: Предоставлено Николаем Скалоном

Этому предшествовала кропотливая работа ученых: было собрано множество новых данных о местонахождении, состоянии редких видов и угрожающих им факторах. Закон обязывает переиздавать Красные книги не реже чем через каждый десять лет. В Кузбассе уложились за девять, приурочив издание к 300-летию с начала промышленного освоения региона. Содержание издания обновилось на тридцать процентов.

Фото: WWF России
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Согласно последним научным данным, на территории Кемеровской области произрастает около 1,8 тысячи видов растений, обитают более 450 видов позвоночных животных и тысячи видов насекомых. Из них к редким и исчезающим на территории области сегодня относятся 188 видов растений и 183 вида животных. Для сравнения: в первом издании региональной Красной книги насчитывалось 152 вида растений и 124 - животных.

Казалось бы, регресс налицо, но ученые заверяют, что количество видов увеличивается по разным причинам, далеко не всегда связанным с антропогенным воздействием на природу.

Так, по словам кемеровского зоолога Николая Скалона, ученые с удовольствием поддержали идею взять под охрану белую цаплю. Раньше эти птицы встречались в Кузбассе крайне редко. А теперь их регулярно наблюдают в окрестностях Кемерова во время январских акций по подсчету диких уток. А вот дубровник, некогда очень распространенной в Кузбассе, попал в число краснокнижных после того, как начал улетать на зимовку в Китай. Там птичка стала одним из излюбленных деликатесов для местного населения, что, естественно, сказалось на численности вида.

Директор Кузбасского ботанического сада Андрей Куприянов приводит еще один аргумент: у ученых сейчас больше возможностей выезжать в отдаленные территории для изучения биоразнообразия. Потому совершенствуются знания в отношении растительного покрова той или иной местности, более точными становятся оценки возможных угроз для существования конкретных видов. Так, только ботанический сад организовал в последние годы более полусотни экспедиций по Кузбассу. И без приятных сюрпризов не обошлось. К примеру, на Кокуйских болотах в Ленинск-Кузнецком районе обнаружили редчайшее для региона растение - Венерин башмачок вздутый. Сейчас это особо охраняемая природная территория.

А Николай Скалон, собирая материал для нового издания Красной книги, сделал прошлым летом на берегу реки Ортон в Междуреченском округе сенсационную находку - нашел редкого кольчатого дождевого червя. Эйзения салаирская - реликтовый эндемик, который, по словам профессора, официально нигде не был найден, кроме Кемеровской области.

Ученые надеются, что обновленная Красная книга станет не только информационным ресурсом и основой для принятия законодательных актов об охране животного и растительного мира, но и средством воспитания бережного отношения к природе. Современные школьники больше знают о заморских крокодилах и пальмах, чем о растениях и животных своего региона. Николай Скалон привел характерный пример: в новую Красную книгу Кузбасса занесли суслика длиннохвостого, или земляную белку. Многие местные жители ошибочно считают животное вредителем полей и уничтожают. А между тем этот степной зверек - кормовая база для орлов и соколов, и сокращение популяции отрицательно повлияет на численность хищных птиц.

- Но, боюсь, только включение в Красную книгу охранной грамотой для суслика не станет. Необходима разъяснительная работа, в том числе в школах. Иначе эффекта не будет, - уверен Николай Скалон.

В регионах Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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