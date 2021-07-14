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14.07.2021 10:31
Рубрика: Власть

В Сузунский заказник из Новосибирского зоопарка выпустили пару лосей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области ведет системную работу по реабилитации и возвращению диких животных в естественную среду их обитания.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 Так, на прошлой неделе Сузунский заказник пополнился двумя полуторагодовалыми лосями, которые родились в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Как отметили в пресс-службе областного правительства, такие совместные с зоопарком мероприятия региональное минприроды организует ежегодно. Охотоведы назвали лосей Яша и Маша.

 Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер рассказал, что привезенные лоси практически ручные, спокойно подходят к людям и не чувствуют угрозы, поэтому за ними сейчас будут следить особо внимательно. Первое время животные будут находиться за ограждением, поскольку им необходима адаптация. На следующем этапе их выпустят в открытое пространство заказника. Охотоведы обычно наблюдают за животными, подкармливают их при необходимости.

 - Сузунский заказник обладает наиболее благоприятными условиями для лосей, способствует самостоятельному выживанию их в природе, - сообщил Валерий Шрейдер.

 Региональный минприроды ведет работу по восстановлению и сопровождению диких животных до полной их адаптации в дикой природе в рамках областной госпрограммы по охране окружающей среды. Сопровождением животных на территории заказников занимаются сотрудники областной "Природоохранной инспекции". Также министерство взаимодействует с Новосибирским центром реабилитации диких животных, зоопарком им. Р.А. Шило и Институтом систематики и экологии животных СО РАН. Травмированных диких животных ведомство передает на лечение в центр реабилитации, в дальнейшем их выпускают в заказники.

 - Периодически выпускаем хищных птиц, соколов, орлов. Работаем с зоопарком, с их отделением в Карасуке, по выпуску глухарей в Кудряшовский бор, в Ордынский заказник. Ранее в Чистоозерный район увезли лебедя, которому была сделана операция на крыле, - поделился Валерий Шрейдер.

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