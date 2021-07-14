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14.07.2021 10:26
Рубрика: Власть

В Томске ограничили работу общепита

Текст: Алексей Хадаев (Томск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 157(8508)
Томский областной оперативный штаб по предупреждению распространения СОVID-19 ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений.
Ресторанам и кафе рекомендовано обслуживать посетителей в основном на летних верандах. Фото: Татьяна Кравченко Ресторанам и кафе рекомендовано обслуживать посетителей в основном на летних верандах. Фото: Татьяна Кравченко
Ресторанам и кафе рекомендовано обслуживать посетителей в основном на летних верандах. Фото: Татьяна Кравченко

С понедельника, 12 июля, в Томской области запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены, если на них не более тысячи участников и зрителей. Ресторанам и кафе запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Заведениям общепита рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно на летних верандах.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Оперштаб принял решение приостановить до стабилизации эпидемиологической обстановки деятельность кальянных, а в торгово-развлекательных центрах запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фуд-кортов и детских комнат до пятидесяти процентов мест.

Перевозчикам рекомендовано увеличить количество рейсов общественного транспорта в часы пик, а ответственным органам поручено усилить контроль за проведением дезинфекции салонов общественного транспорта.

- Эпидобстановка в Томской области, как и в целом по стране, непростая, но контролируемая. Чтобы не допустить негативный сценарий развития ситуации, оперштаб вынужден принять дополнительные ограничительные меры, которые уже показали эффективность, - пояснила замгубернатора по социальной политике Алена Левко. - Самый быстрый и безболезненный путь к привычной жизни - массовая вакцинация. В регионе достаточные запасы вакцины, работают стационарные и мобильные прививочные пункты, а также выездные бригады медиков. Как скоро мы стабилизируем эпидситуацию, зависит от каждого.

А как у соседей?

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области разработало интерактивную карту (https://antivirus.nso.ru/map) с информацией о пунктах вакцинации против COVID-19. Также на карте указаны места размещения лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.

Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию. Настройки карты дают возможность фильтровать слои, выстраивать маршруты, измерять расстояния.

Данные карты актуализируются в соответствии с информацией, полученной от министерства здравоохранения региона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область СФО Томская область Пандемия коронавируса COVID-19

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