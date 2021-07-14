Грант "Агростартап" показал примеры роста бизнеса в сельском хозяйстве

Грант "Агростартап" - одна из мер поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он предусмотрен для тех, кто только начинает свой бизнес в сельском хозяйстве. Примеры успешного роста, благодаря гранту, есть в каждом регионе России.

Пермский фермер Александр Кандаков на государственный грант сумел купить 117 гектаров земли и 200 овец. И не только это. Фото: Полина Кандакова / РГ

На Ставрополье глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Белые Копани Алексей Салов благодаря "Агростартапу" сумел создать ферму по разведению товарной рыбы в бассейнах. "Очень просто было с документами для гранта. Если что - специалисты помогают", - рассказал "РГ" Алексей Салов. За счет гранта в 2,97 миллиона рублей он купил молодь форели Камплоопс и Золотой форели, модуль водоподготовки, бассейн и закончил хозпостройку.

Через год Салов собрал первый "урожай" - полторы тонны форели, которая у покупателей пошла на ура. Самой популярной стала порционная рыба массой 300 граммов и товарная, откормленная до 750. В этом году объем производства будет увеличен на 10-15 процентов. Предприниматель вообще задумался о расширении. "Хотелось бы приобрести еще как минимум два новых модуля водоподготовки, закупить больше рыбопосадочного материала", - отметил фермер.

За два года в Ставропольском крае общий объем финансирования по гранту "Агростартап" составил более 137 миллионов рублей. Поддержку нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получили проекты по рыбоводству, птицеводству, пчеловодству, ягодоводству, овощеводству и виноградарству.

А пермский фермер Александр Кандаков на грант увеличил поголовье овец и приобрел необходимую технику. После окончания сельхозинститута он вернулся в родную деревню Забор. В наследство от родителей ему осталось три десятка овец. Хотел расшириться, но не хватало денег. В прошлом году Александр, узнав о гранте на развитие, обратился за поддержкой в министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

В итоге он получил три миллиона рублей. "На эти деньги я купил двести голов маточного стада и пять баранов-производителей, - говорит он. - Еще погрузчик, косилку и установил электроизгородь. И увеличил свои угодья, прикупив 117 гектаров. Сейчас его стадо, в котором около трехсот голов, свободно пасется на этой земле.

Умело распоряжаясь полученными от государства деньгами, Александр построил еще зимний ангар для овец. Конечно, есть и проблемы, но их фермер решает вместе со своей семьей. Ему помогают в развитии хозяйства дети, братья, сестры и племянники. К тому же в этом году он принял на работу с овцами наемного работника.

В планах Кандакова расширить помещения для содержания стада, так как там тесно ягнятам. Он намерен заявиться на получение еще одного гранта. Всего в прошлом году грант "Агростартап" получили 15 пермских предпринимателей.