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14.07.2021 03:32
Рубрика: Общество

В Чечне прийти в мечеть можно только привитым от COVID-19

Текст: Михаил Сухарев (Грозный)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Посещать мечети в Чечне теперь могут только те верующие, которые прошли вакцинацию. Пока это касается только джума-намаза - коллективной пятничной молитвы, которая совершается в мечетях и для мусульман является обязательной.

Решение о таком ограничении в республике приняли отнюдь не молниеносно. Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией начался в Чечне в конце июня. Если в последнюю пару месяцев выявляли в среднем 8-12 новых случаев, то с 27 июня число начало превышать 50 человек в день и постоянно растет.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как следствие, глава управления Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева заявила, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в ближайшее время будет введен запрет для непривитых жителей на посещение мечетей.

- Там необходимо соблюдать масочный режим, а заполняемость мечетей составит не более 50 процентов. Также важно, чтобы прихожане имели при себе документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, - отметила Термулаева.

Накануне муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев эту информацию подтвердил: "Прихожане должны соблюдать дистанцию друг от друга. Мы, в свою очередь, будем просить у Всевышнего, чтобы в ближайшее время наши мечети были полны, как и раньше. Просим жителей республики отнестись с пониманием. Призываю: если у вас нет противопоказаний, пройдите вакцинацию. Так мы сможем выработать коллективный иммунитет", - сказал муфтий Чечни.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Вакцинация от коронавируса

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