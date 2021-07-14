В Дагестане музей подключили к мобильной системе дополненной реальности

Благодаря нацпроекту "Культура" Дагестанский музей изобразительных искусств подключили к мобильной системе "Артефакт" с технологией дополненной реальности. Данная платформа позволяет знакомиться с постоянной экспозицией или временными выставками удаленно из любой точки планеты.

Коллекцию музея собирали со всей страны. Большинство экспонатов были уступлены Дагестану Комитетом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР из государственных музейных фондов Москвы и Петрограда.

Из Кавказского военно-исторического музея "Храм Славы", расположенном в Тбилиси, музею были переданы живописные полотна Рубо "Ахульго" и "Штурм аула Гимры", Сверчкова "Портрет Шамиля", Байкова "Переход горцев через реку". Всего сейчас в музее и его запасниках находятся сотни экспонатов русского, советского и западноевропейского искусства.

С прошлого года музей работает в условиях ограничительных мер. Но число желающих побывать в нем растет.

- Алгоритм технологии дополненной реальности дает возможность посетителю, не находясь в музее, перенести видимый в мобильном приложении экспонат в реальный интерьер, приложение позволяет определять экспонат по его изображению, не портит дизайн экспозиции QR-кодами. Для любителей почитать - интерактивные статьи, краткие факты в точках интереса, - рассказывает заместитель директора музея Айшат Магомедова.

В начале июля сотрудники музея собрали статистику - насколько часто виртуальные гости пользовались удаленным доступом в музей. С января 2021 года было зафиксировано около пяти тысяч просмотров контента на сайте.

Кстати

Какие экспонаты вызывают наибольший интерес удаленных пользователей: Браслет аварский, Женское нагрудное украшение, Картина "Первые шаги" итальянского художника Витторио Реджианини, Пояс женский, Коллекция подносов конца XIX - начала XX веков.