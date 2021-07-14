Арктику избавят от накопленного экологического ущерба

- Я работаю в Арктике уже более тридцати лет. Чаще всего ледокол находится вдали от берегов, но когда мы их посещаем, то иногда даже не подвозим туда иностранных туристов - стыдно и обидно, подчеркнул капитан ледокола. Хочется, чтобы результатом нашего мероприятия стало объединение усилий волонтеров, бизнеса, который работает там и готов помочь. Надеюсь, что совместными усилиями удастся облагородить и очистить Арктику от металла, горюче-смазочных материалов и всего того, что было накоплено там за 60-70 и более лет.
Многое в этом направлении уже сделано. В формате видеосвязи доклад на тему "Ситуация в регионе по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, техногенных загрязнений в Арктике" представил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он рассказал о модернизации устаревших металлургических производств на Кольском полуострове. В частности, за последние два года в поселке Никель закрыт плавильный цех, а в Мончегорске - цех меди, которые работали по устаревшим технологиям. Закрытие металлургического цеха позволило сократить выбросы диоксида серы в Мончегорске до величины менее 30 тысяч тонн, а с учетом остановки плавильного производства в Никеле приведет к снижению выбросов на Кольском полуострове по итогам 2021 года на 85 процентов по сравнению с 2015 годом. Модернизация металлургического производства в Заполярье продолжается.
Сегодня в регионе активно развивается "зеленая" энергетика. На Кольском полуострове строится ветропарк, который станет крупнейшим в Арктической зоне РФ. В планах также выработка экологически чистого вида топлива - водорода, который предполагается производить на базе Кольской АЭС. Также продолжается работа по уходу региона от мазутозависимости. Напомним, еще с советских времен Мурманская область является самым крупным потребителем мазута для теплоснабжения и энергоснабжения. Но мазут - не только дорогой, но и неэкологичный вид топлива. Одна из главных задач в данном направлении - газификация Мурманской области. Это весьма непростая работа, но сегодня она продолжается и приносит первые результаты. Федеральным правительством принято принципиальное решение внутри о целесообразности газификации Мурманской области. Сейчас просчитывается финансовая модель решения этой задачи.
В 2022 году предполагается полностью ликвидировать пометохранилище бывшей птицефабрики "Снежная" под Мурманском, которое является одним из крупнейших объектов накопленного экологического ущерба в регионе. Федеральный центр выделит финансирование на рекультивацию полигона бытовых отходов вблизи поселка Дровяное.
Все экологические проекты, которые действуют на территории Заполярья, очень жестко контролируются на предмет самых современных технологий и экологических требований. - При этом не забываем о бытовом мусоре, который оставляют посетители природных достопримечательностей нашего края, - подчеркнул Андрей Чибис. - Благодаря волонтерам мы сегодня очищаем леса и тундру от мусора, который люди оставили за многие годы. В известном всем поселке Териберка в прошлом году ликвидировали свалку, которая там была тридцать лет. Проект "Чистая Арктика" будем всячески поддерживать и активно в него вовлекаться. Кроме нас, в нашем доме никто не уберется.
Уже 11 июля в поддержку "Чистой Арктики" стартует экологическая экспедиция амбассадора проекта Федора Конюхова, которого на Северный полюс на ледоколе доставит лично Дмитрий Лобусов. Вкладом путешественника в проект станет изучение микропластика, курируемое Институтом океанологии имени П.П. Ширшова. Параллельно по стране будет организован набор волонтеров в полярные экспедиции и их обучение под руководством уже опытных экспертов. Попробовать себя в этой работе сможет любой желающий.