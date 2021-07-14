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14.07.2021 12:59

Уборка в высоких широтах

Арктику избавят от накопленного экологического ущерба
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
В Москве на площадке Общественной палаты РФ презентован проект "Чистая Арктика", который подразумевает избавление российской Арктической зоны от накопленного экологического ущерба. Его инициатором стал капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов. Идею широкомасштабной уборки поддержали представители федеральной власти, бизнеса, экспертного и научного сообществ.
Фото: Валерий Иркашев Фото: Валерий Иркашев
Фото: Валерий Иркашев

- Я работаю в Арктике уже более тридцати лет. Чаще всего ледокол находится вдали от берегов, но когда мы их посещаем, то иногда даже не подвозим туда иностранных туристов - стыдно и обидно, подчеркнул капитан ледокола. Хочется, чтобы результатом нашего мероприятия стало объединение усилий волонтеров, бизнеса, который работает там и готов помочь. Надеюсь, что совместными усилиями удастся облагородить и очистить Арктику от металла, горюче-смазочных материалов и всего того, что было накоплено там за 60-70 и более лет.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Федеральный центр поддержал план газификации Заполярья

Многое в этом направлении уже сделано. В формате видеосвязи доклад на тему "Ситуация в регионе по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, техногенных загрязнений в Арктике" представил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он рассказал о модернизации устаревших металлургических производств на Кольском полуострове. В частности, за последние два года в поселке Никель закрыт плавильный цех, а в Мончегорске - цех меди, которые работали по устаревшим технологиям. Закрытие металлургического цеха позволило сократить выбросы диоксида серы в Мончегорске до величины менее 30 тысяч тонн, а с учетом остановки плавильного производства в Никеле приведет к снижению выбросов на Кольском полуострове по итогам 2021 года на 85 процентов по сравнению с 2015 годом. Модернизация металлургического производства в Заполярье продолжается.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
В ходе ПМЭФ-2021 Мурманская область заключила семь соглашений

Сегодня в регионе активно развивается "зеленая" энергетика. На Кольском полуострове строится ветропарк, который станет крупнейшим в Арктической зоне РФ. В планах также выработка экологически чистого вида топлива - водорода, который предполагается производить на базе Кольской АЭС. Также продолжается работа по уходу региона от мазутозависимости. Напомним, еще с советских времен Мурманская область является самым крупным потребителем мазута для теплоснабжения и энергоснабжения. Но мазут - не только дорогой, но и неэкологичный вид топлива. Одна из главных задач в данном направлении - газификация Мурманской области. Это весьма непростая работа, но сегодня она продолжается и приносит первые результаты. Федеральным правительством принято принципиальное решение внутри о целесообразности газификации Мурманской области. Сейчас просчитывается финансовая модель решения этой задачи.

В 2022 году предполагается полностью ликвидировать пометохранилище бывшей птицефабрики "Снежная" под Мурманском, которое является одним из крупнейших объектов накопленного экологического ущерба в регионе. Федеральный центр выделит финансирование на рекультивацию полигона бытовых отходов вблизи поселка Дровяное.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
ТОР "Столица Арктики" за год принесла 55 миллиардов рублей инвестиций

Все экологические проекты, которые действуют на территории Заполярья, очень жестко контролируются на предмет самых современных технологий и экологических требований. - При этом не забываем о бытовом мусоре, который оставляют посетители природных достопримечательностей нашего края, - подчеркнул Андрей Чибис. - Благодаря волонтерам мы сегодня очищаем леса и тундру от мусора, который люди оставили за многие годы. В известном всем поселке Териберка в прошлом году ликвидировали свалку, которая там была тридцать лет. Проект "Чистая Арктика" будем всячески поддерживать и активно в него вовлекаться. Кроме нас, в нашем доме никто не уберется.

Уже 11 июля в поддержку "Чистой Арктики" стартует экологическая экспедиция амбассадора проекта Федора Конюхова, которого на Северный полюс на ледоколе доставит лично Дмитрий Лобусов. Вкладом путешественника в проект станет изучение микропластика, курируемое Институтом океанологии имени П.П. Ширшова. Параллельно по стране будет организован набор волонтеров в полярные экспедиции и их обучение под руководством уже опытных экспертов. Попробовать себя в этой работе сможет любой желающий.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
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