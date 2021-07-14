Эксперт рассказала о КТ и ПЦР-тестах, а также реабилитации после COVID-19

Если изначально госпитализировали не только с коронавирусом, но даже с подозрением на него, то теперь ситуация иная: многие лечатся дома. А кто-то жалуется, что и лег бы в стационар на всякий случай, да не предлагают. Как теперь действовать заболевшим? Об этом "РГ" спросила Марину Ерину, заведующую кардиологическим отделением Мариинской больницы. Стационар принимал и принимает коронавирусных пациентов, и Марина Ерина работает в "красной зоне".

Какие признаки могут говорить о том, что в конкретном случае больного необходимо госпитализировать?

Марина Ерина: Решение о госпитализации принимает врач непосредственно после осмотра больного. Госпитализируют всегда при тяжелом состоянии и при показаниях - при среднетяжелом, когда, как правило, есть еще другие факторы риска неблагоприятного течения заболевания (сахарный диабет, хроническая легочная патология, сердечная недостаточность, онкологические заболевания). В целом могу сказать: высокая температура в течение нескольких дней (38,5 градуса и выше), появление признаков дыхательной недостаточности (одышки), невозможность выполнить простую работу по дому (одышка начинает прогрессировать), симптомы интоксикации - слабость, мышечные боли, тошнота, рвота - тревожные признаки, при которых нужно вызвать "неотложку" или скорую помощь. Приезжает бригада и либо госпитализирует пациента, либо, если не видят оснований для госпитализации, данные передаются участковому врачу для посещения пациента.

А если КТ показывает поражение на столько-то процентов?

Марина Ерина: Пограничным для госпитализации считается поражение легких около 50 процентов. Как правило, с 50 процентами поражения легочной ткани и выше госпитализируют, менее - исходя из других показателей здоровья. До 25 процентов поражения легочной ткани- обычно лечение проходит амбулаторно.

Что делать, если врач не дал направление на КТ?

Марина Ерина: КТ - не фетиш. Исследование показано при среднетяжелых и тяжелых формах заболевания и не рекомендуется при легких. Если заболели, то да, с большой долей вероятности будет и вирусная пневмония. Но ее выявление при легком течении не имеет смысла, на лечение это не повлияет.

Первая КТ обычно выполняется в начале заболевания. Вторая КТ (при спокойном течении недуга) - через месяц-полтора. Между тем многие пациенты стационара (а в среднем у нас сроки госпитализации около 10-12 дней) начинают требовать КТ к выписке. Зачем? Скажу удивительную вещь: наверняка второй результат КТ будет не лучше первого и при значительном улучшении самочувствия! Положительная динамика в легочной ткани как бы "отстает" от той, которая определяется по общему самочувствию. Делать выводы только на основе результатов КТ нельзя.

Это не опасно - лечиться дома?

Марина Ерина: Сейчас мы знаем о вирусе гораздо больше, чем вначале. Амбулаторные больные получают всю необходимую по протоколу терапию, причем бесплатно.

Как, кстати, определить, что из "мешка" с препаратами, которые принесли на дом, можно принимать с учетом индивидуального состояния здоровья, что нет?

Марина Ерина: Когда к вам на дом пришли медики, нужно обязательно рассказать о хронических заболеваниях и принимаемых препаратах. Если есть сомнения - вызывайте участкового врача. Ошибаются пациенты, которые начинают звонить врачам, которые когда-то их лечили: те врачи не видят пациента, не могут объективно оценить состояние его здоровья в настоящий момент. Доверяйте доктору, который к вам пришел, который лечит сейчас и - отвечает за вас.

Из больниц выписывают и с положительным ПЦР-тестом. Это нормально?

Марина Ерина: Да, это допустимо. В нашей больнице около четверти пациентов выписывается с положительным ПЦР-тестом при условии возможности самоизоляции. Главная задача стационарного лечения - предотвратить развитие тяжелых осложнений. Если же динамика положительная и состояние пациента не вызывает опасений, его выписывают на долечивание (с условием, что он до получения ПЦР-отрицательного теста не будет посещать общественные места, дома у него нет людей из группы высокого риска по неблагоприятному течению коронавируса). Жителям коммунальных квартир, общежитий, тем, у кого в квартире есть родственники, для которых заражение коронавирусом смертельно опасно, предлагаем долечивание в Госпитале ветеранов войн, который расположен в "Ленэкспо". Кстати, когда начинаешь спрашивать реальных людей, которые лечились в этом госпитале, отзывы хорошие. А больница освобождает у себя койки для тяжелых пациентов.

Дыхательная гимнастика для реабилитации подойдет практически всем

Если ПЦР-положительный, значит, коронавирус точно есть?

Марина Ерина: Есть незначительная погрешность, но в целом - да. Есть случаи, когда ПЦР-положительный тест держится неделями при отличном самочувствии. То есть у конкретных людей он со временем никуда не уходит, но вопрос о его патогенности с течением длительного времени очень спорный. Но все равно они должны соблюдать режим самоизоляции.

Существуют ли какие-то рекомендации для выздоравливающих пациентов?

Марина Ерина: Мы рекомендуем продолжать начатую еще в больнице дыхательную гимнастику. Она подойдет практически всем. Выполняется в сидячем положении, с ровной спиной. Делаем пять дыхательных движений (но без глубокого вдоха!). Медленно вдыхаем (руки по очереди поднимаем вверх) и, главное, спокойно, медленно, но без задержки дыхания, выдыхаем (руки опускаем). Повторяем несколько раз в день до полного выздоровления. Можно выполнять упражнение в сидячем положении, но с наклоном туловища вперед (можно положить под него подушку). Упражнение способствует расправлению легких и улучшению их вентиляции. Если у пациента была пневмония - можно делать простой перкуссионный самомассаж - легкое постукивание ладонями по области легких. Для простукивания труднодоступных мест подойдет пустая пластиковая бутылка. Также в выписном эпикризе указываются необходимые для дальнейшего курсового лечения препараты.

Физические нагрузки - дозированные, с постепенным увеличением. Полезна ходьба, прогулки. Можно спускаться и подниматься по лестнице. Главное: к привычному темпу жизни идем постепенно, но и не залеживаемся. Плюс полноценное питание и обильное питье (пациенты не должны испытывать жажды, особенно в нынешнюю аномальную жару). Подойдут вода, морсы, компоты, чай. И не работайте на грядках вниз головой - это никому не полезно.

Нужна ли после коронавируса специальная реабилитация?

Марина Ерина: Это еще одна идея-фикс. Тем, у кого заболевание прошло в легкой и среднетяжелой форме (а таких большинство), специальная реабилитация не нужна. Выполняйте простые рекомендации врача, резко не меняйте климат (то есть сразу после выздоровления лучше не ехать на юг), выполняйте прочие вышеизложенные рекомендации.

Люди, сделавшие полный курс вакцинации, попадают в стационар?

Марина Ерина: Да, но таких случаев немного. Болеют привитые гораздо легче, по-настоящему тяжелые среди них мне не встречались.