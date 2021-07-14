Кто должен отвечать за вывоз строительного мусора

Целый разобранный дом выбросили на площадку для сбора мусора в Ленинградской области. Отбитая штукатурка, куски бетона, старая кафельная плитка в контейнерах стали уже привычным делом. Вывоз такого строительного мусора в тариф для населения не включен. И за его утилизацию часто приходится платить самим муниципалитетам.

Региональные операторы тоже несут убытки. Однако законодательство полагается лишь на честность жильцов: за утилизацию строительного мусора отвечает "отходообразователь". То есть сознательные люди, делая ремонт в квартире или ломая сарайчик, должны заказать отдельный контейнер и оплатить его. Но несознательных пока больше...

В тариф на вывоз мусора для населения сегодня включаются твердые коммунальные отходы (ТКО) и крупногабаритный бытовой мусор. Например, старая мебель или двери, газовая плита или унитаз. Как пояснил "РГ" гендиректор Управляющей компании (УК) по обращению с отходами в Ленобласти Антон Бучнев, за транспортировку и размещение кубометра такого мусора его компания получает 793,63 рубля, из которых треть отдает мусорному полигону. Однако вес одного кубометра ТКО составляет в разных регионах от 130 до 200 килограммов, в то время как строительные отходы в пять-восемь раз тяжелее и дороже. Результат - выпадающие доходы.

- Во всем мире существуют жесткие правила. В Европе за "неправильно" выброшенный мусор можно получить сумасшедший штраф, - поясняет Бучнев. - А у нас - только статья 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Она позволяет наказывать нарушителей, но нужно, чтобы составлением административных протоколов кто-то занимался. У полиции на это нет сил, а муниципалы не хотят искать нарушителей и платить за дополнительный объем.

Для Ленобласти проблема строительного мусора особенно характерна в районах на границе с Санкт-Петербургом, где строится новое жилье, а покупатели делают ремонт под ключ. Дачники тоже доставляют хлопот - оставляют спиленные деревья и непригодные стройматериалы. Где-то председатели СНТ пристально следят за соблюдением правил, поэтому садоводы частенько вывозят "неправильный" мусор на общедоступные площадки.

Как считает член Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Татьяна Шуклина, УК должны информировать жителей о порядке и месте складирования ТКО, крупногабаритного мусора, графике его вывоза, а также о том, в каком порядке можно избавляться от строительных отходов. Но одним убеждением делу не поможешь, нужен еще и контроль. В том числе с помощью видеокамер, которые помогут наказать нарушителей. В новых жилых массивах разместить "око" рядом с помойкой еще под силу, а как быть в деревнях? К тому же статья 8.2 КоАП предусматривает для граждан небольшой штраф, в то время как вывоз мусора в той же Ленобласти обходится дороже. А гарантии, что вывезенное попадет на лицензированный полигон, иногда призрачные.

Директор МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства Тосненского ГП Тосненского муниципального района" Максим Барыгин считает, что отвечать за вывоз мусора всех категорий должен кто-то один, кто собирает деньги с населения. Однако может возникнуть вопрос о социальной справедливости - насколько правильно закладывать в тариф для всех жильцов расходы на вывоз строительных отходов.

Комментарий

Михаил Захаров, директор компании "ЭкоСтройРесурс", регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Самарской области:

- Строительные отходы - бич больших городов. Их вывозит неизвестно кто и неизвестно куда. Никто не контролирует, куда они направляются. Поэтому мы очень ждем изменений в федеральном законодательстве, которые ввели бы регулирование сферы промышленных и строительных отходов. Можно сказать, что они оказались между небом и землей. Твердые коммунальные отходы - отрасль полностью отрегулирована, тарифицирована и оцифрована. Мы точно знаем, сколько на полигоны приезжает машин с отходами. А в отношении производителей строительных и промышленных отходов таких регулятивных функций практически нет. Полигоны имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на прием строительных отходов. Вся эта ситуация приводит к тому, что мусор иногда не доезжает до полигона, а захоранивается в лесах и оврагах.

Подготовила Ольга Дмитренко (Самара)