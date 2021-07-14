Медикам НАО будут компенсировать аренду жилья бессрочно

Медицинским работникам Ненецкого автономного округа будут компенсировать наем жилья вне зависимости от сроков работы на территории региона. Таким образом здесь рассчитывают привлекать в регион специалистов в сфере здравоохранения.

Сейчас ежемесячная компенсация за аренду жилья предоставляется медикам в течение первых пяти лет работы в округе. Чтобы по истечении этого срока специалисты не уезжали, окружные депутаты решили сделать меру поддержки бессрочной.

- В 2021 году заканчивается период предоставления компенсации за наем жилого помещения для двух семей работников здравоохранения, в 2022-м - для трех. А это пять квалифицированных медицинских специалистов, которые крайне необходимы округу, - говорит председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Собрания депутатов НАО Наталья Кардакова.

- Нашему региону крайне необходимы квалифицированные специалисты в сфере здравоохранения, особенно сейчас, в период коронавирусной пандемии, - отмечают в администрации НАО. - Инициативу парламента считаем крайне важной и актуальной.

В рамках данной меры поддержки медицинских работников семьи из двух человек получают на оплату арендуемого жилья 10 тысяч рублей, семьи из трех и более человек - до 15 тысяч руб-лей. Выплаты производятся при условии, что медработники не обеспечены жильем в Нарьян-Маре и поселке Искателей. Судя по расценкам на сайтах недвижимости, эти деньги должны покрыть основную часть расходов на оплату съемной квартиры.

Цифра

70 медработников НАО получают сейчас компенсацию за наем жилья.