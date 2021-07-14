Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу строящихся однушек

Петербург и Ленинградская область снова возглавили рейтинг ДОМ.РФ по доле однокомнатных квартир в возводящихся новостройках. По итогам первого квартала 2021 года это 66 и 74 процента от общего числа квартир в доме. Регионы умудрились серьезно опередить все остальные субъекты страны - в целом по России на конец квартала 53 процента приходилось на однокомнатные квартиры. Возникает вопрос, как застройщикам удалось согласовать документацию на будущие дома с таким числом клетушек малой площади (в среднем по 36-38 квадратных метров) да еще и в высотных домах?

Тем временем всероссийский опрос общественного мнения об идеальном жилье в индустриальном домостроении, который был проведен ДОМ.РФ и ВЦИОМ, показал, что потенциальные новоселы мечтают совершенно о других квартирах. Так, подавляющее большинство респондентов (85 процентов) указали на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры как наиболее предпочтительный вариант индустриального жилья для приобретения. И только шесть процентов заявили о желании приобрести однокомнатную квартиру площадью 35-50 квадратных метров, 14 процентов - о желании купить квартиру в высотном доме (более 12 этажей).

Конечно, говорят эксперты, главная причина такого "усыхания" новостроек - в росте цен, который в последнее время подогревается еще и удорожанием стройматериалов. Так, в Северной столице средняя цена однушки сейчас составляет 5,54 миллиона рублей - их стоимость за год выросла на 22,76 процента (данные компании SRG). За эти деньги можно купить две квартиры в Краснодаре, 3,5 - в Челябинске и 0,5 - в Москве. Спрос, кстати, упал также пропорционально - на 20 процентов. .