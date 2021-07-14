Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок

Сразу несколько построенных на Севмаше новых атомных подлодок вышли в море для проверки систем и механизмов, сообщила пресс-служба предприятия.

- Пожалуй, впервые за последние десятилетия одновременно проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. Некоторые АПЛ впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов, - отметил генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко.

В активной навигации 2021 года задействован весь малый флот предприятия: более 30 морских судов, буксиров и других плавсредств.

Ранее сообщалось о первом выходе в море атомной подлодки специального назначения "Белгород", начале ходовых испытаний многоцелевой АПЛ "Новосибирск" и завершении первого этапа ЗХИ стратегического подводного ракетоносца "Князь Олег".