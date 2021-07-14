В Архангельской области создан штаб по газификации региона. Подобные структуры появятся во всех регионах РФ во исполнение поручения президента России по ускорению газификации и завершению ее к 2030 году.

- До 2023 года газ должен быть бесплатно подведен к границам домовладений в газифицированных населенных пунктах области, где уже есть внутрипоселковые или внутригородские трубы, - сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. - Одно из условий - газ должен использоваться только для собственных нужд с целью теплоснабжения, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Второй этап газификации предполагает строительство новых газопроводов. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы сразу по трем линиям - для газификации Северного и Маймаксанского округов Архангельска, населенных пунктов Вилегодского и Вельского районов, в том числе поселка Кулой. Эти работы были запланированы в рамках программы развития газоснабжения и газификации на период с 2021 по 2025 год. Всего планируется строительство 47 километров газопроводов-отводов и 243 километра межпоселковых газопроводов.

Цифра

110 тысяч жителей 80 населенных пунктов Архангельской области получат доступ к газу к 2025 году.