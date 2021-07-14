В Калининградской области откроется обновленный музей Донелайтиса

Новости

Адвокат Маршани заключен под домашний арест по делу об обмане клиента 20:29
На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении 20:26
Глава Минздрава заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи 20:23
В Америке рухнул настенный "мемориал" в честь Флойда 19:54
Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по маслу и сахару 19:44
Facebook и Instagram заплатят пользователям за контент 19:42
Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках 19:40
МЭР: Углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на $7,6 млрд в год 19:33
"Майор Гром" получил восторженные отзывы от западных зрителей 19:08
Путин примет участие в виртуальном саммите АТЭС 16 июля 19:07
ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса 19:03
Шойгу: С 2012 года число довузовских учебных заведений МО РФ выросло втрое 18:59
Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год 18:40
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V" 18:33
В Нидерландах отмечен рекордный рост заболеваемости COVID-19 18:33
"Школьные" выплаты на Госуслугах открылись на Дальнем Востоке 18:17
Стало известно, кто заменит Таноса в качестве главного злодея Marvel 18:17
В ЦБ считают, что пиковые значения инфляции еще не достигнуты 18:16
В Ленобласти из-за аномальной жары пересох самый высокий водопад 18:09
Законопроект Совфеда о системе мониторинга окружающей среды направлен в кабмин 18:07
ВС Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС 18:00
Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства 17:52
В Саратове судья получил срок за мошенничество 17:48
В ЦИКе оценили качество поступивших от партий документов 17:38
В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 19:10
Рубрика: Культура

В Калининградской области откроется обновленный музей Донелайтиса

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 157(8508)
В Калининградской области завершилась реконструкция музея классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Работы шли два года в рамках программы приграничного сотрудничества Россия - Литва. Специалисты, используя аутентичные материалы, постарались сохранить исторические интерьеры.
Здание бережно отреставрировали с использованием аутентичных материалов. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области Здание бережно отреставрировали с использованием аутентичных материалов. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области
Здание бережно отреставрировали с использованием аутентичных материалов. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

Творчество Донелайтиса, который жил на территории современной Калининградской области, высоко оценивали Гете, Мицкевич и другие классики. Его поэма "Времена года", написанная в 1765-1775 годах, была переведена на множество языков. Она сделала Донелайтиса первым литовским писателем, снискавшим всемирную славу.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Швыдкой: "Пушкинская карта" поможет по-новому формировать бюджет на культуру

Литератор 37 лет служил в лютеранской кирхе Тольмингкемена (так в довоенное время назывались Чистые Пруды). Жил он в пасторском доме. Мемориальный комплекс, который образуют кирха и дом, является самым восточным филиалом Калининградского историко-художественного музея.

Ремонт музею требовался давно. Здесь были проблемы с теплоснабжением - в холодное время года посетители не снимали верхнюю одежду. Сейчас специалисты обустроили теплые полы, провели новую электролинию, а также установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Дом пастора обновили, причем работы по реконструкции получили высокую оценку специалистов.

- Традиционно на таких объектах вскрывается много дополнительных, не предусмотренных первоначальным проектом работ, - отмечает руководитель областной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Музей и подрядчик достойно справились с этой задачей - без ущерба исторической ценности здания. Например, при замене изношенных оконных рам использовалась старая отремонтированная фурнитура. Уложены деревянные полы с особой натуральной пропиткой.

Музейный комплекс в Чистых Прудах возобновляет прием гостей с 1 августа. Одно из нововведений - возможность покупки билета в онлайн-формате.

Справка "РГ"

Калининградский областной историко-художественный музей выиграл грант программы приграничного сотрудничества Россия - Литва совместно с администрацией самоуправления Шакяйского района и публичным учреждением "Бюро еврорегиона Неман в Марьямполе". Проект включает реконструкцию музея Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области и амбара усадьбы Кидуляй в Шакяйском районе Литвы. Общий бюджет составил 1,1 миллиона евро. Из них 90 процентов - это средства программы, 10 процентов - софинансирование партнеров проекта.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Вышла самая подробная и небесспорная биография Джона Леннона
Как проходят съемки картины о Нюрнбергском процессе