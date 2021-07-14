В Калининградской области откроется обновленный музей Донелайтиса

В Калининградской области завершилась реконструкция музея классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Работы шли два года в рамках программы приграничного сотрудничества Россия - Литва. Специалисты, используя аутентичные материалы, постарались сохранить исторические интерьеры.

Творчество Донелайтиса, который жил на территории современной Калининградской области, высоко оценивали Гете, Мицкевич и другие классики. Его поэма "Времена года", написанная в 1765-1775 годах, была переведена на множество языков. Она сделала Донелайтиса первым литовским писателем, снискавшим всемирную славу.

Литератор 37 лет служил в лютеранской кирхе Тольмингкемена (так в довоенное время назывались Чистые Пруды). Жил он в пасторском доме. Мемориальный комплекс, который образуют кирха и дом, является самым восточным филиалом Калининградского историко-художественного музея.

Ремонт музею требовался давно. Здесь были проблемы с теплоснабжением - в холодное время года посетители не снимали верхнюю одежду. Сейчас специалисты обустроили теплые полы, провели новую электролинию, а также установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Дом пастора обновили, причем работы по реконструкции получили высокую оценку специалистов.

- Традиционно на таких объектах вскрывается много дополнительных, не предусмотренных первоначальным проектом работ, - отмечает руководитель областной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Музей и подрядчик достойно справились с этой задачей - без ущерба исторической ценности здания. Например, при замене изношенных оконных рам использовалась старая отремонтированная фурнитура. Уложены деревянные полы с особой натуральной пропиткой.

Музейный комплекс в Чистых Прудах возобновляет прием гостей с 1 августа. Одно из нововведений - возможность покупки билета в онлайн-формате.

Справка "РГ"

Калининградский областной историко-художественный музей выиграл грант программы приграничного сотрудничества Россия - Литва совместно с администрацией самоуправления Шакяйского района и публичным учреждением "Бюро еврорегиона Неман в Марьямполе". Проект включает реконструкцию музея Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области и амбара усадьбы Кидуляй в Шакяйском районе Литвы. Общий бюджет составил 1,1 миллиона евро. Из них 90 процентов - это средства программы, 10 процентов - софинансирование партнеров проекта.