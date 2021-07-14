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14.07.2021 18:32
Рубрика: Власть

В Коми ввели ограничения для лесовозов из-за разрушения дорог

Текст: Вера Черенева (Коми)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 157(8508)
Жители поселка Зимстан отказались пропускать лесовозы, которые разбивают единственную дорогу, ведущую в села на юге Усть-Куломского района. Конфликт разрешился лишь после того, как по участку официально запретили движение большегрузов.

Дорога, на которую местные жители не пустили лесовозы, для этой территории на самом деле не основная. Рядом проходит республиканская трасса, ею в основном и пользовались автомобилисты. Но весной в паводок между поселками Логинъяг и Керчомья размыло мост, и дорожники на всякий случай совсем закрыли этот участок.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Весь автомобильный трафик двинулся по технической дороге, частично дублирующей республиканскую трассу. Этот проезд специально был создан для лесовозов. Вскоре местные жители поняли, что легковушке добраться по этому пути крайне сложно из-за образовавшейся колеи, а после дождей поселок Зимстан и вовсе отрезает от внешнего мира. Граждане совершенно справедливо предположили, что в такое состояние дорога пришла из-за лесовозов. Поэтому, увидев очередную партию грузовиков, сельчане их просто не пропустили.

В конфликт пришлось вмешиваться властям и сотрудникам ГИБДД. В качестве временной меры "УправтодорКоми" запретил подрядной организации движение лесовозов на спорном участке. Параллельно была начата проработка проекта ремонта моста на республиканской трассе.

По оценкам правительства Республики Коми, сметная документация будет готова через неделю, средства на ремонт моста зарезервированы, однако власти региона не исключают, что могут потребоваться дополнительные инженерные изыскания. Тогда есть риск, что ремонт затянется.

Сергей Рубан, глава Усть-Куломского района, говорит, что работы по ремонту моста запланированы на зиму. Но учитывая, что ситуация требует оперативного решения, в район выехали технические специалисты из регионального Управления автомобильных дорог. Главная задача - обеспечить временный проезд по аварийному мосту для легковых автомобилей до начала ремонта.

Кстати

Стоит отметить, что только в Усть-Куломском районе есть и другие дороги, пострадавшие от тяжелой техники. Так, в Общественный совет Республики Коми обратились жители поселка Нижний Воч, которые сообщили, что грузовой транспорт привел в негодность грунтовку, связывающую их с районным центром. Как заявил глава Республики Коми Владимир Уйба, подобные обращения он получал и из других районов региона.

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Дорожная тема для республики - болезненная. В отдаленных территориях дорог с твердым покрытием не так много, а для грунтовок большегрузный трафик губителен. Средств на оперативный ремонт всех дорог в зоне добычи леса в республиканском бюджете просто нет, а местные жители оказываются заложниками ситуации, ведь до многих деревень и поселков в регионе дорога всего одна, без возможности объезда.

В связи с этим власти Коми решили добиваться того, чтобы лес, как и раньше, начали не возить по дорогам, а сплавлять по рекам. Это потребует создания дополнительных объектов инфраструктуры, но при этом, уверены в правительстве региона, позволит снизить нагрузку на дорожную сеть отдаленных сел. Впрочем, даже если лесосплав возобновится, то произойдет это не ранее 2022 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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